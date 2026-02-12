Opinión
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Neira Ortiz salva el invicto de las Cangrejeras de Santurce ante las Leonas en la LVSF

El sexteto santurcino necesitó cinco parciales para mejorar su invicto a 7-0 en el torneo

12 de febrero de 2026 - 11:17 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
A la izquierda, Neira Ortiz, de las Cangrejeras de Santurce, bloqueó un 'match point' de Ponce en 14-13 en el quinto set y selló la victoria 17-15 con otros dos bloqueos. (Nahira Montcourt)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

La central de las Cangrejeras de Santurce, Neira Ortiz, bloqueó 11 balones y totalizó 16 puntos para que Santurce saliera airoso el miércoles en cinco parciales ante las Leonas de Ponce y así mantener el invicto en siete salidas en la acción de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF).

Ortiz bloqueó un match point de las Leonas en el quinto set y añadió otros dos bloqueos en ese parcial para que las Cangrejeras mantuvieran el único invicto del torneo.

Ponce, en el debut de la esquina Stephanie Enright, vino de atrás, pero cayó finalmente con parciales de 25-13, 25-22, 23-25, 14-25 y 17-15 en la cancha Salvador Dijols.

Enright aportó 11 puntos, incluyendo dos bloqueos, 23 defensas y 12 pases, aunque cometió ocho remates negativos.

Santurce mejoró su marca a 7-0 y lidera el torneo con 19 puntos.

Con su victoria ante Ponce, las Cangrejeras han derrotado a las cinco rivales del torneo.

Santurce defenderá su invicto el viernes ante las Valencianas de Juncos, que el miércoles también ganaron 3-1 frente a las Pinkin de Corozal.

Caen las Criollas

Por otro lado, en el Coliseo Juan Aubín Cruz, las Criollas de Caguas y las locales Atenienses se extendieron al máximo de cinco sets, con victoria para Manatí por 26-28, 25-18, 25-19, 13-25 y 16-14, informó la Federación Puertorriqueña de Voleibol en un comunicado.

La ofensiva de Manatí fue liderada por Emily Elliot, con 35 puntos, y Chareika Carrión, con 14.

Caguas, que sumó un punto al forzar el quinto set, queda con marca de 6-4 y 18 puntos, manteniéndose en el segundo lugar.

Manatí mejora a 3-6 y 12 puntos, ocupando el cuarto puesto.

Por Caguas sobresalieron Génesis Collazo (21 puntos), Diana Reyes (12) y Ana Sofía Jusino (10).

Liga de Voleibol Superior FemeninoCangrejeras de SanturceLeonas de PonceAtenienses de ManatíCriollas de CaguasValencianas de Juncos
