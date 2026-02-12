Neira Ortiz salva el invicto de las Cangrejeras de Santurce ante las Leonas en la LVSF

La central de las Cangrejeras de Santurce, Neira Ortiz, bloqueó 11 balones y totalizó 16 puntos para que Santurce saliera airoso el miércoles en cinco parciales ante las Leonas de Ponce y así mantener el invicto en siete salidas en la acción de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF).

Ortiz bloqueó un match point de las Leonas en el quinto set y añadió otros dos bloqueos en ese parcial para que las Cangrejeras mantuvieran el único invicto del torneo.

Ponce, en el debut de la esquina Stephanie Enright, vino de atrás, pero cayó finalmente con parciales de 25-13, 25-22, 23-25, 14-25 y 17-15 en la cancha Salvador Dijols.

Enright aportó 11 puntos, incluyendo dos bloqueos, 23 defensas y 12 pases, aunque cometió ocho remates negativos.

Santurce mejoró su marca a 7-0 y lidera el torneo con 19 puntos.

Con su victoria ante Ponce, las Cangrejeras han derrotado a las cinco rivales del torneo.

PUBLICIDAD

Santurce defenderá su invicto el viernes ante las Valencianas de Juncos, que el miércoles también ganaron 3-1 frente a las Pinkin de Corozal.

Caen las Criollas

Por otro lado, en el Coliseo Juan Aubín Cruz, las Criollas de Caguas y las locales Atenienses se extendieron al máximo de cinco sets, con victoria para Manatí por 26-28, 25-18, 25-19, 13-25 y 16-14, informó la Federación Puertorriqueña de Voleibol en un comunicado.

La ofensiva de Manatí fue liderada por Emily Elliot, con 35 puntos, y Chareika Carrión, con 14.

Caguas, que sumó un punto al forzar el quinto set, queda con marca de 6-4 y 18 puntos, manteniéndose en el segundo lugar.

Manatí mejora a 3-6 y 12 puntos, ocupando el cuarto puesto.