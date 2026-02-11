Brian Afanador se une a iniciativa de tenis de mesa en Santurce

El tenismesista olímpico utuadeño Brian Afanador formará parte de una nueva propuesta deportiva en Santurce, tras anunciar una colaboración con El Saque, un restaurante tipo bar con temática de tenis de mesa que cuenta con mesas disponibles para sus visitantes.

La iniciativa fue presentada como el lanzamiento oficial de una alianza entre el atleta y el establecimiento, cuyo objetivo es fomentar el desarrollo de este deporte en la isla.

“Hoy (miércoles) participamos de esta colaboración con El Saque. Fuera de los horarios que estará operando El Saque, yo estaré ofreciendo clínicas de tenis de mesa”, expresó Afanador.

Las clínicas se ofrecerán los lunes y martes de 3:30 p.m. a 8:00 p.m., y los sábados de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

Los espacios podrán reservarse a través de la aplicación oficial del establecimiento.

El programa de clínicas estará organizado en distintas categorías: Kids, Junior, Introducción, Avanzado y Elite, con el propósito de atender jugadores en diferentes niveles de desarrollo y experiencia competitiva.

PUBLICIDAD

El deportista utuadeño explicó que la colaboración nace de una pasión en común por el tenis de mesa y del interés compartido de expandir el alcance del deporte en Puerto Rico.

Afanador afirmó que la meta es llegar a la mayor cantidad de personas interesadas en jugar para que el tenis de mesa siga fomentándose y creciendo en el país.