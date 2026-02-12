¡José Alvarado encendido en Filadelfia! Anota ocho triples en la victoria de los Knicks

El boricua José Alvarado anotó 26 puntos, su máximo de la temporada, y Mikal Bridges añadió 22 para que los Knicks de Nueva York vencieran a los 76ers de Filadelfia por 138-89 el miércoles por la noche.

Los Knicks se recuperaron de una derrota en casa en tiempo extra ante los Pacers de Indiana el martes por la noche para conseguir su décima victoria en 12 partidos. Dos de esas victorias fueron contra los Sixers. Los equipos dividieron su serie de cuatro partidos de la temporada.

Alvarado, adquirido la semana pasada procedente de Nueva Orleans, encestó 8 de 13 triples y terminó con cinco robos. Es el primer jugador en la historia de la NBA con dicha línea saliendo del banco.

Karl-Anthony Towns anotó 21 puntos y 11 rebotes. Mohamed Diawara encestó 14 puntos. Jalen Brunson, quien tuvo 40 puntos contra los Pacers, consiguió ocho el martes.

Tyrese Maxey lideró la cuenta con 32 puntos en tres cuartos para los 76ers, que jugaron sin el pívot Joel Embiid, quien se perdió el partido por molestias en la rodilla derecha. VJ Edgecombe añadió 14 puntos y Dominick Barlow anotó 13.

Los 76ers, que perdieron su segundo partido consecutivo y por tercera vez en cuatro partidos, se quedaron con su mínimo total de puntos de la temporada, apenas su tercer partido por debajo de los 100 puntos esta temporada.

Los Knicks se adelantaron 16-4 gracias a nueve puntos de Bridges. Se fueron al descanso con una ventaja de 30 puntos. Los Knicks anotaron un 58% en tiros de campo en la primera mitad, liderados por los 19 puntos de Bridges y los 16 de Towns. Terminaron con 41 asistencias, su máximo de la temporada.

Embiid se perdió su segundo partido consecutivo. No se había perdido partidos consecutivos desde el 19 y 20 de diciembre. Quentin Grimes se perdió su segundo partido consecutivo por enfermedad.