14 de agosto de 2025
83°lluvia ligera
Polonia barre a Puerto Rico en el inicio de la ronda de las 16 del Mundial Sub-21

Las boricuas enfrentarán a Estados Unidos en la lucha por las posiciones del 9 al 16

14 de agosto de 2025 - 8:35 PM

La selección femenina Sub-21 de Puerto Rico cayó en tres sets. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La selección femenina Sub-21 de Puerto Rico no logró encontrar su ritmo de juego y cayó en sets consecutivos ante una dominante Polonia en el arranque de la ronda de las 16 del Campeonato Mundial de la FIVB.

Las polacas, líderes del Grupo C con récord de 4-1, confirmaron su condición de candidatas al título al superar sin contratiempos a las boricuas, quienes llegaron a esta fase como cuartas del Grupo A (2-3). Desde el inicio, Polonia impuso su estilo con un juego veloz y una defensa sólida, tomando control absoluto de los dos primeros parciales y manteniendo ventajas de hasta cinco puntos en varias ocasiones.

En el segundo set, las europeas aseguraron el parcial con un marcador de 22-14 gracias a un bloqueo sobre Karielys Michelle Meléndez Rodríguez y un potente remate por zona dos de Wiktoria Szewczyk. El punto de set llegó con otro bloqueo a Meléndez Rodríguez, y el cierre se dio 25-16 tras un error de servicio de Puerto Rico.

El tercer parcial inició con un arrollador 7-0 de Polonia, que rápidamente amplió a 8-2 para definir el rumbo del juego. La ventaja llegó a ser de 23-11, tras un servicio directo de Anna Fiedorowicz y un ataque de la zurda Martyna Podlaska. El triunfo se selló 25-13 con un remate por zona cuatro de Aleksandra Adamczyk.

Los parciales del triunfo polaco fueron 25-15, 25-16 y 25-13.

En la ofensiva puertorriqueña, Chareika Carrión fue la única en alcanzar doble dígito con 12 puntos, todos en ataques. Por Polonia, Fiedorowicz lideró con 14 puntos (nueve en ataques, tres en bloqueos y dos servicios directos), seguida por Adamczyk y Julia Hewelt con 13 unidades cada una.

Puerto Rico enfrentará ahora a Estados Unidos —que viene de caer en tres sets ante Bulgaria— en la lucha por las posiciones del 9 al 16.

Federación Puertorriqueña de Voleibol Voleibol
Redacción El Nuevo Día
