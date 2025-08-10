Puerto Rico recibe “nocaut” ante Colombia en la Copa Panamericana de voleibol femenino

Colombia derrotó 25-23, 25-17, 25-17 a la Selección Nacional femenina de voleibol en las semifinales de la Copa Panamericana para avanzar al partido por la medalla de oro del evento con sede en México, informó la Confederación Norceca en un comunicado.

La XXII Copa Panamericana finaliza este domingo con los partidos por las medallas.

El oro lo disputarán las selecciones de República Dominicana y Colombia. El bronce lo lucharán México y Puerto Rico.

Colombia lideró ampliamente en ataques 50-33 y en servicios 5-2, mientras que Puerto Rico fue mejor en bloqueos 10-5 en el partido semifinal jugado el sábado en la noche.

Laura Grajales y Ana Karina Olaya aterrizaron ambas con 18 puntos como principales atacantes del equipo colombiano, seguidas de Valerin Carabali quien agregó 12.

Paola Santiago con 11 puntos se destacó por Puerto Rico. Neira Ortiz y Decelise Champion sumaron nueve, cada una.

El dirigente de Puerto Rico, Juan Carlos Núñez, dijo que un equipo no pudo con la fuerza de Colombia.

“Nada, nos dieron nocaut”, dijo Núñez sobre la segunda derrota corrida de la Selección en la Copa.

“Cuando ellos ajustaron su servicio, que era muy fuerte, no pudimos crear situaciones. Colombia defendió muy bien, mejor que nosotros. Nosotros tuvimos un lapso ofensivo que no pudimos ir cuerpo a cuerpo con ellas. Nada, buena ejecución de Colombia, mala de nosotros”, agregó Núñez.