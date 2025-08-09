Yadier Molina regresa a St. Louis: funge como coach invitado por dos juegos

Yadier Molina regresó al dugout de los Cardinals de San Luis este fin de semana por primera vez desde que terminó su carrera de 19 años como jugador en 2022.

El ex receptor de 43 años se presentará como entrenador para los partidos del viernes y el sábado contra los Cubs de Chicago en el Busch Stadium.

“Creo que será un buen momento”, dijo el mánager de los Cardenales, Oliver Mármol. “Son 48 horas, pero incluso en ese corto período, bueno, pasamos un rato juntos, pero incluso eso en sí mismo fue divertido, y para los demás también”.

Molina no dudó en aceptar la invitación de Mármol para unirse a él en la banca.

“Fue una gran noticia cuando Oli me invitó”, declaró Molina.

“Pensé: ¿Por qué no ir allá, ver un poco de béisbol e intentar ayudar al equipo a mejorar? Tenemos algunos jóvenes que realmente necesitan experiencia y yo puedo aportarles. Me encantaría ayudar”.

Molina se reincorporó a la organización como asistente especial del presidente de operaciones de béisbol, John Mozeliak, el 6 de diciembre de 2023, pero no había estado en el Busch Stadium desde que asistió a la ceremonia de retiro de su compañero de equipo Adam Wainwright al final de la temporada 2023.

Molina dirigirá a Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026, pero dijo que pasará al menos un año después antes de que considere asumir un puesto a tiempo completo como entrenador de Grandes Ligas.

“Ese es el plan”, dijo Molina. “Ya terminé con mi hijo. Actualmente cursa el último año de escuela superior. Después de que termine la escuela, probablemente sea cuando empiece a entrenar en las Grandes Ligas”.

Con una posible carrera como entrenador en el horizonte, el 10 veces All-Star y nueve veces ganador del Guante de Oro se mantiene enfocado en el presente. Pasará parte de su estadía de 48 horas en San Luis trabajando con los receptores del equipo.

“Cuando firmé con los Cardenales, siempre quise conocerlo”, dijo el receptor Yohel Pozo.

“Es mi jugador favorito desde pequeño, pero ahora que lo tengo aquí, es como, ¡Dios mío! Es como un sueño hecho realidad. Al tenerlo aquí, hablé un poco con él y su forma de hablar, su forma de expresarse, es realmente agradable”.

Los Cardinals tienen un récord de 212-228 sin clasificar a la postemporada desde que Molina se retiró, pero el veterano receptor cree que el futuro pinta bien.

“Hay que ir partido a partido”, dijo Molina. “Estamos en una posición que no nos gusta ahora mismo. Obviamente, tenemos que jugar mejor béisbol, pero creo que lo hemos logrado. Tenemos el talento. Soy fan de este equipo. Siento que jugamos muy bien en el juego pequeño. Estamos corriendo las bases muy bien. Los lanzadores necesitan ser más estables, pero cualquier cosa puede pasar. Ya pasó antes. Estamos ocho juegos por detrás. Eso no es nada”.