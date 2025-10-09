Puerto Rico barre 3-0 a Surinam en el Final Six de Norceca

La Selección Nacional de voleibol masculino aprovechó una nula defensa de su rival de turno para apuntarse la friolera de 11 saques directos y barrer 3-0 a Surinam la noche del miércoles en la continuación del torneo ‘Final Six’ de Norceca, en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens de Ponce.

Puerto Rico se mantiene invicto en el certamen y mejoró a 3-0, cuando chocará en su próximo compromiso, este jueves a las 8:00 de la noche, ante Canadá.

Los parciales del triunfo sobre Surinam fueron 25-16, 25-13, 25-9.

El dirigente de los boricuas, Jamile Torres le dio descanso a los jugadores del cuadro regular y utilizó a sus reservas, iniciando con Luzgardo Liciaga como colocador; Iván Fernández y Jonathan Rodríguez como centrales; Axel Meléndez, Diego Rosich y Sebastián Negrón como atacantes; y Luis Beltrán en la posición de líbero.

Puerto Rico dominó el encuentro de principio a fin, superando a Surinam en todas las estadísticas: 35-8 en remates, 11-0 en saques directos y 9-5 en bloqueos. No obstante, Surinam cometió menos errores no forzados (20 frente a 25 de Puerto Rico).

Desde el arranque del primer set, los boricuas impusieron su ritmo despegando 17-7, liderados por el opuesto Sebastián Negrón, y cerraron el parcial 25-16. En el segundo, Puerto Rico mantuvo la presión con saques potentes y redujo sus errores para llevarse el parcial 25-13. Ya en el tercero Surinam no encontró respuesta y cayó 25-9.

Jonathan Rodríguez y Sebastián Negrón encabezaron la ofensiva puertorriqueña con 13 puntos cada uno. Por Surinam, el central Gyles Black fue el mejor anotador con cuatro puntos.

Surinam cayó a 0-3 y su próximo juego será contra Estados Unidos, hoy a las 6:00 de la tarde.

La tanda la abrirán México (2-1) y República Dominicana (1-2) a las 4:00 de la tarde.