9 de octubre de 2025
88°lluvia ligera
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Puerto Rico barre 3-0 a Surinam en el Final Six de Norceca

La Selección Nacional masculina mejoró su invicto a 3-0 y enfrentará el jueves a Canadá

9 de octubre de 2025 - 11:14 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jonathan Rodríguez, de Puerto Rico, ataca por el medio en el partido ante Surinam como parte del Final Six de Norceca en Ponce. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Selección Nacional de voleibol masculino aprovechó una nula defensa de su rival de turno para apuntarse la friolera de 11 saques directos y barrer 3-0 a Surinam la noche del miércoles en la continuación del torneo ‘Final Six’ de Norceca, en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens de Ponce.

RELACIONADAS

Puerto Rico se mantiene invicto en el certamen y mejoró a 3-0, cuando chocará en su próximo compromiso, este jueves a las 8:00 de la noche, ante Canadá.

Los parciales del triunfo sobre Surinam fueron 25-16, 25-13, 25-9.

El dirigente de los boricuas, Jamile Torres le dio descanso a los jugadores del cuadro regular y utilizó a sus reservas, iniciando con Luzgardo Liciaga como colocador; Iván Fernández y Jonathan Rodríguez como centrales; Axel Meléndez, Diego Rosich y Sebastián Negrón como atacantes; y Luis Beltrán en la posición de líbero.

Puerto Rico dominó el encuentro de principio a fin, superando a Surinam en todas las estadísticas: 35-8 en remates, 11-0 en saques directos y 9-5 en bloqueos. No obstante, Surinam cometió menos errores no forzados (20 frente a 25 de Puerto Rico).

Desde el arranque del primer set, los boricuas impusieron su ritmo despegando 17-7, liderados por el opuesto Sebastián Negrón, y cerraron el parcial 25-16. En el segundo, Puerto Rico mantuvo la presión con saques potentes y redujo sus errores para llevarse el parcial 25-13. Ya en el tercero Surinam no encontró respuesta y cayó 25-9.

Jonathan Rodríguez y Sebastián Negrón encabezaron la ofensiva puertorriqueña con 13 puntos cada uno. Por Surinam, el central Gyles Black fue el mejor anotador con cuatro puntos.

Surinam cayó a 0-3 y su próximo juego será contra Estados Unidos, hoy a las 6:00 de la tarde.

La tanda la abrirán México (2-1) y República Dominicana (1-2) a las 4:00 de la tarde.

“Estoy agradecido por la oportunidad de jugar en Puerto Rico por primera vez. Fue un partido muy importante en este torneo, y vinimos aquí a hacer nuestro trabajo y seguir ganando, ya que el objetivo es ganar la medalla de oro. Me gustó mucho nuestra energía y buena vibra antes del partido, y todo salió como queríamos. Teníamos un plan y lo ejecutamos lo mejor que pudimos”, señaló en declaraciones escritas, Meléndez.

Tags
Selección Nacional de Voleibol masculinoNorcecaFederación Puertorriqueña de VoleibolPonce
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
