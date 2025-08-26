Opinión
26 de agosto de 2025
83°nubes dispersas
Voleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Puerto Rico cierra el Mundial de voleibol con un juego de trámite ante Brasil

Las boricuas chocarán el martes ante las segundas clasificadas del ranking de la FIVB

26 de agosto de 2025 - 8:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Selección Nacional no jugará la segunda ronda de un Mundial por primera vez en las últimas tres ediciones del evento. (FIVB)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

La Selección Nacional femenina de voleibol enfrenta a Brasil en la mañana del martes en lo que será su tercer y final partido de la primera ronda del Mundial con sede en Tailandia.

Será un partido de trámite para Puerto Rico, que se quedó sin opciones de avanzar de ronda y que aguardará a la conclusión del evento para conocer en qué posición finalizará.

Igualmente, será la primera vez en tres mundiales que el combinado patrio no juegue la segunda fase. La última vez que no adelantó de ronda fue en la edición de Italia 2014, en la que concluyó en la decimoséptima posición.

En las ediciones de Japón 2018 y Polonia 2022, terminó en el decimocuarto y decimoquinto lugar, respectivamente. En ambas avanzó a la segunda ronda.

Las dirigidas por Juan Carlos Núñez comenzaron el Mundial ocupando el puesto número 17 en el escalafón de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB). Previo al partido ante Brasil, habían descendido al puesto número 20.

Puerto Rico ganó dos partidos en la primera ronda de Polonia 2022 y en Japón 2018, que fueron ambas de cinco juegos. Sin embargo, los equipos eliminados de la primera fase de Tailandia 2025 no juegan por posiciones. Ese formato privará a las boricuas de jugar ante equipos parejos a su nivel que le dan la oportunidad de mejorar en el ranking.

Brasil domina el enfrentamiento directo

Puerto Rico y Brasil se han enfrentado en las dos ediciones previas del Mundial y las sudamericanas han salido ganadoras ambas veces por 3-0. La última vez fue en la segunda ronda de Polonia 2022.

Por la región Norceca -a la que pertenece Puerto Rico- las selecciones de Estados Unidos, Canadá y República Dominicana avanzaron de ronda en Tailandia 2025. Cuba, México, aparte de Puerto Rico, están eliminadas.

La esquina Valeria Vázquez ha sido la mejor atacante de Puerto Rico. Ha convertido 24 ataques y tiene un 34.79 por ciento de efectividad en 70 balones. La juvenil opuesto de 15 años, Decelise Champion, le sigue con 22 ataques positivos y 31 por ciento de efectividad en 69 pelotas.

El duelo está pautado a las 8:30 a.m., hora de Puerto Rico.

Selección Nacional de Voleibol Femenino Brasil Mundial
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
