Puerto Rico cierra el Mundial de voleibol con un juego de trámite ante Brasil

La Selección Nacional femenina de voleibol enfrenta a Brasil en la mañana del martes en lo que será su tercer y final partido de la primera ronda del Mundial con sede en Tailandia.

Será un partido de trámite para Puerto Rico, que se quedó sin opciones de avanzar de ronda y que aguardará a la conclusión del evento para conocer en qué posición finalizará.

Igualmente, será la primera vez en tres mundiales que el combinado patrio no juegue la segunda fase. La última vez que no adelantó de ronda fue en la edición de Italia 2014, en la que concluyó en la decimoséptima posición.

En las ediciones de Japón 2018 y Polonia 2022, terminó en el decimocuarto y decimoquinto lugar, respectivamente. En ambas avanzó a la segunda ronda.

Las dirigidas por Juan Carlos Núñez comenzaron el Mundial ocupando el puesto número 17 en el escalafón de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB). Previo al partido ante Brasil, habían descendido al puesto número 20.

Puerto Rico ganó dos partidos en la primera ronda de Polonia 2022 y en Japón 2018, que fueron ambas de cinco juegos. Sin embargo, los equipos eliminados de la primera fase de Tailandia 2025 no juegan por posiciones. Ese formato privará a las boricuas de jugar ante equipos parejos a su nivel que le dan la oportunidad de mejorar en el ranking.

Brasil domina el enfrentamiento directo

Puerto Rico y Brasil se han enfrentado en las dos ediciones previas del Mundial y las sudamericanas han salido ganadoras ambas veces por 3-0. La última vez fue en la segunda ronda de Polonia 2022.

Por la región Norceca -a la que pertenece Puerto Rico- las selecciones de Estados Unidos, Canadá y República Dominicana avanzaron de ronda en Tailandia 2025. Cuba, México, aparte de Puerto Rico, están eliminadas.

La esquina Valeria Vázquez ha sido la mejor atacante de Puerto Rico. Ha convertido 24 ataques y tiene un 34.79 por ciento de efectividad en 70 balones. La juvenil opuesto de 15 años, Decelise Champion, le sigue con 22 ataques positivos y 31 por ciento de efectividad en 69 pelotas.