Puerto Rico enfrenta a México en el inicio del Final Six de Norceca

La Selección Nacional femenina de voleibol inicia este lunes su última competencia del 2025: el Final Six de Norceca, con sede en México.

Las boricuas, que vienen de finalizar en la posición número 28 en el Mundial, abren el torneo con un partido ante las anfitrionas mexicanas a las 8:00 p.m., hora de Puerto Rico.

Además de México y las puertorriqueñas, las otras selecciones activas en el evento son República Dominicana, Cuba, Estados Unidos y Canadá.

Las dirigidas por Juan Carlos Núñez tienen una medalla de bronce en este evento anual y que inició en 2021. Esa presea fue en la edición de 2022.

El equipo puertorriqueño es encabezado por el núcleo que vio acción en el Mundial: Neira Ortiz, Diana Reyes, Alba Hernández, Decelise Champion, Okiana Valle, Shara Venegas y Wilmarie Rivera, entre otras.

Navas-González obtienen bronce

Por otro lado, luego de un revés por marcadores de 21-15, 21-23 y 15-17 ante Estados Unidos, la pareja boricua de voleibol playero de Allanis Navas y María González vio detenida en cinco las finales consecutivas en el Circuito Norceca.

No obstante, vencieron a Venezuela (21-12 y 21-15) para agenciarse de la presea de bronce.

Allanis Navas and Maria Claudia Gonzalez of Puerto Rico celebrates the point against CAY (Norceca)