15 de septiembre de 2025
88°lluvia moderada
Puerto Rico enfrenta a México en el inicio del Final Six de Norceca

Por otro lado, la dupla de Allanis Navas y María González se agenció de la medalla de bronce en el Circuito de Playa

15 de septiembre de 2025 - 10:11 AM

La juvenil Decelise Champion cierra la línea en el bloqueo durante el partido ante Brasil en el Mundial Tailandia 2025. (Cortesía/FIVB)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

La Selección Nacional femenina de voleibol inicia este lunes su última competencia del 2025: el Final Six de Norceca, con sede en México.

Las boricuas, que vienen de finalizar en la posición número 28 en el Mundial, abren el torneo con un partido ante las anfitrionas mexicanas a las 8:00 p.m., hora de Puerto Rico.

Además de México y las puertorriqueñas, las otras selecciones activas en el evento son República Dominicana, Cuba, Estados Unidos y Canadá.

Las dirigidas por Juan Carlos Núñez tienen una medalla de bronce en este evento anual y que inició en 2021. Esa presea fue en la edición de 2022.

El equipo puertorriqueño es encabezado por el núcleo que vio acción en el Mundial: Neira Ortiz, Diana Reyes, Alba Hernández, Decelise Champion, Okiana Valle, Shara Venegas y Wilmarie Rivera, entre otras.

Navas-González obtienen bronce

Por otro lado, luego de un revés por marcadores de 21-15, 21-23 y 15-17 ante Estados Unidos, la pareja boricua de voleibol playero de Allanis Navas y María González vio detenida en cinco las finales consecutivas en el Circuito Norceca.

No obstante, vencieron a Venezuela (21-12 y 21-15) para agenciarse de la presea de bronce.

Allanis Navas and Maria Claudia Gonzalez of Puerto Rico celebrates the point against CAY
Allanis Navas and Maria Claudia Gonzalez of Puerto Rico celebrates the point against CAY (Norceca)

Durante este año, las “reinas de la arena” han logrado cinco oros y un bronce, destacándose como la mejor dupla del torneo.

Selección Nacional de Voleibol FemeninoVoleibol de playaVoleibolNorceca
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
