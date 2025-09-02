Consternada la comunidad del voleibol con la muerte del exjugador Rafael Meléndez

La comunidad de voleibol boricua se levantó este martes consternada con el fallecimiento del exjugador Rafael Meléndez, quien jugó para los principales programas escolares y universitarios del país y llegó a participar en la Liga Superior, así como en la Liga Puertorriqueña.

Meléndez falleció el lunes. Se desconocen, de manera oficial, las causas de la muerte.

Tenía 34 años.

Bajo en estatura, pero enérgico en su juego, Meléndez fue acomodador y perteneció a los equipos junior y senior de la Bayamón Military Academy (BMA) en la década de 2000, cuando la institución tenía sólidos sextetos en ambas ramas.

Posteriormente jugó en la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) para la Universidad Politécnica, en donde jugó sus cuatro años en cancha y playa.

Y perteneció a los Plataneros de Corozal de 2012 y a los Maratonistas de Coamo de 2013 en la Liga Superior de Voleibol.

PUBLICIDAD

En los Plataneros lo dirigió el exjugador olímpico Ramón “Monchito” Hernández, quien también lo recuerda como un apasionado en el voleibol playero.

“Era bien jovial, alegre y superatento. Hizo el equipo de los Plataneros porque era bien entregado, apasionado y bien habilidoso, aunque bajito. Años luego me lo encuentro en Guaynabo, yo dirigiendo a los Mets, y se me acercó y me dio las gracias por las oportunidades que le di. Era bien dado, humilde, jovial y siempre alegre. Lo siento porque es de esta gente que impacta por su forma de ser. Me uno a la pena”, dijo Hernández a El Nuevo Día.

En BMA fue dirigido por el destacado exárbitro y director atlético, Juan “Pucho” Figueroa, quien solo tuvo palabras de elogios para el jugador ante su sorpresivo fallecimiento.

“Excelente jugador en BMA que tenía sólidos equipos”, dijo Figueroa sobre Meléndez, quien perteneció a generaciones posteriores a destacados egresados como Guillermo Díaz, Juanchi Figueroa y Aury Cruz. “Sólido en la cancha y de los más competidores del grupo. Lo subíamos de junior a senior y hacía el trabajo”.

En su etapa escolar, Meléndez fue acomodador de Puerto Rico en la edición 2007 de los Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe, en los que el combinado boricua venció a Venezuela en la final jugada en Cidra.

“Nunca tuvo una queja de disciplina de parte de los maestros. Es triste y sorpresivo”, agregó Figueroa.

Rafa Meléndez jugó playa y cancha para la Universidad Politécnica de Puerto Rico. (Archivo/GFR Media)

En la Politécnica jugó para la leyenda naranjiteña Rafúl Rodríguez, quien detalló a este diario que Meléndez se graduó de administración y que se desempeñaba en años recientes como vendedor de seguros.

PUBLICIDAD

Rodríguez resaltó la cualidades atlética de Meléndez.

“Tremendo acomodador. Un competidor. Inteligente. Astuto, y le daba también a la pelota porque tenía un buen salto. Estuvo conmigo los cuatro años en cancha y playa”, dijo el inmortal del Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño.

La Liga Puertorriqueña y la Federación de Voleibol también se despidieron del atleta en declaraciones escritas.

“Todos tus hermanos del voleibol vamos a extrañar tu gran amistad y eterna sonrisa. Nos veremos en la cancha celestial...”, escribió la Liga Puertorriqueña en sus redes sociales.

La Federación también lamentó su partida.