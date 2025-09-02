Irad Ortiz gana el título de Saratoga desde el jockeyroom

Un día después de sufrir una aparatosa caída, el destacado jinete boricua, Irad Ortiz, hijo, no montó este lunes, en el día final de la temporada del Hipódromo Saratoga, pero igual ganó el título del competitivo óvalo.

El boricua conquistó su cuarto campeonato corrido estando en el jockeyroom, en descanso luego de caer en una carrera del domingo y sufrir al menos una costilla rota.

Logró con 59 primeros lugares. Le siguió su hermano José Luis con 53 triunfos.

Ortiz recibió el premio en Saratoga de manos del llamado “Rey” de dicha localidad, el legendario boricua Ángel “Junior” Cordero, quien ganó 14 veces allí.

Ortiz logró 59 primeros puestos en 286 montas en Saratoga y metió a sus caballos en el 56 por ciento en posiciones de dinero. Sus montas produjeron $5,341,609.00 millones en premios.

El boricua dijo en sus redes sociales que, luego de tomar un par de días de descanso, regresará a la pista en el Hipódromo Kentucky Downs, que es una temporada sobre pista de grama únicamente.

Luego de la temporada en Saratoga, las miradas hípicas se dirigen al evento Breeders Cup, que se celebrará el 31 de octubre y 1 de noviembre en el Hipódromo Del Mar de California.

La prueba Breeders Classic para tresañeros encabeza el programa de dos días, 14 clásicos de al menos $1 millón en premios cada uno para las divisiones de dosañeros, tresañeros y mayores sobre tierra, grama, distancias cortas y largas.