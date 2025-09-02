Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
2 de septiembre de 2025
79°nubes dispersas
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Irad Ortiz gana el título de Saratoga desde el jockeyroom

Fue el cuarto campeonato consecutivo en dicho hipódromo para el destacado jinete boricua

2 de septiembre de 2025 - 11:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El jinete Irad Ortiz, hijo, -derecha- ganó su cuarto título corrido de Saratoga y recibió este lunes el galardón al que le da nombre el legendario Ángel 'Júnior' Cordero, a la izquierda. (Cortesia/NYRA)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Un día después de sufrir una aparatosa caída, el destacado jinete boricua, Irad Ortiz, hijo, no montó este lunes, en el día final de la temporada del Hipódromo Saratoga, pero igual ganó el título del competitivo óvalo.

RELACIONADAS

El boricua conquistó su cuarto campeonato corrido estando en el jockeyroom, en descanso luego de caer en una carrera del domingo y sufrir al menos una costilla rota.

Logró con 59 primeros lugares. Le siguió su hermano José Luis con 53 triunfos.

Ortiz recibió el premio en Saratoga de manos del llamado “Rey” de dicha localidad, el legendario boricua Ángel “Junior” Cordero, quien ganó 14 veces allí.

Ortiz logró 59 primeros puestos en 286 montas en Saratoga y metió a sus caballos en el 56 por ciento en posiciones de dinero. Sus montas produjeron $5,341,609.00 millones en premios.

El boricua dijo en sus redes sociales que, luego de tomar un par de días de descanso, regresará a la pista en el Hipódromo Kentucky Downs, que es una temporada sobre pista de grama únicamente.

Luego de la temporada en Saratoga, las miradas hípicas se dirigen al evento Breeders Cup, que se celebrará el 31 de octubre y 1 de noviembre en el Hipódromo Del Mar de California.

La prueba Breeders Classic para tresañeros encabeza el programa de dos días, 14 clásicos de al menos $1 millón en premios cada uno para las divisiones de dosañeros, tresañeros y mayores sobre tierra, grama, distancias cortas y largas.

El Classic es de $7 millones en premios a 1 (1/4) millas sobre tierra.

Tags
Irad OrtizÁngel 'Júnior' CorderoHipismo
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 2 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: