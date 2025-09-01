Opinión
1 de septiembre de 2025
85°nubes rotas
DeportesFútbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El boricua Leandro Antonetti jugará en la primera división de Portugal

El puertorriqueño llega procedente del filial Sevilla en España, con quienes principalmente vio acción en la tercera categoría

1 de septiembre de 2025 - 5:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Leandro Antonetti, previo a un partido de la Selección Nacional de fútbol. (Stephanie Rojas Rodriguez)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El futbolista puertorriqueño Leandro Antonetti jugará en la primera división de la Liga de Portugal, luego de que se anunciara este lunes su traspaso procedente del Sevilla en España, al club Estrela da Amadora.

Este lunes cierra la ventana de fichajes internacionales en las competiciones europeas. Los detalles de la operación no fueron revelados, pero originalmente el Sevilla pagó 500 mil euros al CD Lugo por los servicios del boricua nacido en Murcia, España.

Antonetti se convirtió a principios de año, apenas, en el segundo futbolista boricua de la historia en ver acción en la liga española. El delantero entró como sustituto en el segundo tiempo de un duelo entre Sevilla y el Espanyol, en enero.

El primero fue Eduardo Ordóñez Munguira, quien jugó con el Atlético de Madrid y el Real Madrid, entre 1929 y 1935.

El Estrela da Amadora, nuevo equipo de Antonetti, ascendió a primera división de Portugal para la temporada del 2023-24, en la que finalizó en el puesto 14 de 18 equipos para al menos lograr la permanencia de primera división.

Este año, tras cuatro fechas, el Estrela ocupa el duodécimo lugar del standing en Portugal con tres empates y un revés. Acumula solo tres dianas en el torneo. El técnico de club es Zé Augusto y dicho equipo fue fundado en 1932.

En su carrera en España entre el CD Lugo y el Sevilla Atlético, Antonetti registra 16 goles, incluidos tres en Copa del Rey, con siete asistencias.

Antonetti, hijo del exjugador de voleibol Ossie Antonetti, representa a Puerto Rico a nivel internacional.

Su compatriota Jeremy De León también cambió de conjunto este verano, pero en calidad de préstamo.

El extremo, que todavía pertenece a Real Madrid Castilla, jugará cedido en el Hércules, de la tercera categoría española.

