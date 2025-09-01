El futbolista Luis Suárez presuntamente escupe a un integrante del cuerpo técnico rival

Osaze De Rosario anotó a los 26 minutos, y Seattle Sounders blanqueó a Lionel Messi y al Inter Miami 3-0 el domingo por la noche para ganar la Leagues Cup.

El baile de coronación quedó marcado por una polémica acción del jugador de Miami, el uruguayo Luis Suárez, de quien se mostraron videos en las redes sociales presuntamente escupiendo a un miembro del personal del Sounders.

La competencia podría, luego, anunciar sanciones.

De Rosario cabeceó un centro de Alex Roldan hacia la esquina inferior izquierda de la red para su cuarto gol en el torneo. Roldan anotó de penal a los 84 minutos, y Paul Rothrock encontró la red a los 89.

Al ganar el torneo anual que presenta clubes de la Major League Soccer y la Liga MX, Sounders obtuvo, igualmente, un pase directo a los octavos de final en la próxima Liga de Campeones de la Concacaf.

Seattle también se convirtió en el único equipo de la MLS en haber ganado los cinco trofeos anuales disponibles para los clubes en la liga, habiendo ya reclamado la MLS Cup, la Liga de Campeones de la CONCACAF, la U.S. Open Cup y el Supporters’ Shield.

Messi, quien llevó a Miami al título de la Leagues Cup en 2023, tuvo muchas oportunidades de anotar, incluyendo una tras un brillante pase de Suárez a los 49 minutos. Pero el argentino no pudo convertir y se le negó un 34to gol en igual número de partidos de la Leagues Cup.

Mientras tanto, Sounders desperdició un par de oportunidades para hacer el marcador aún más abultado. Jesús Ferreira estrelló un disparo en el poste izquierdo a los 39 minutos, y Rothrock fue detenido en un mano a mano a los 72.

El suplente de el segundo tiempo, Georgi Minoungou, provocó una falta en el área de penal, lo que llevó al exitoso tiro desde el punto de Roldan.