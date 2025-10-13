Puerto Rico se queda con la medalla de plata en el Final Six: “Nos dieron duro con el servicio”

Ponce - La Selección Nacional de voleibol masculina cayó este domingo en tres parciales ante Estados Unidos, en el partido por la medalla de oro del torneo Final Six de Norceca.

Los parciales fueron 27-25, 25-20 y 25-21, ante unos 3,000 fanáticos que se dieron cita en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns de Ponce.

El dirigente nacional, Jamille Torres, resumió el resultado de forma sencilla:

“Nos dieron duro con el servicio”, dijo a El Nuevo Día.

Estados Unidos logró ocho servicios directos en el encuentro y, además, presionó constantemente con su saque, obligando a los boricuas a entregar el balón o a arriesgar con sus ataques.

“Vinieron con un buen plan de servicio y nos hicieron daño. Tampoco pudimos utilizar a los centrales; la recepción no nos lo permitió”, agregó el técnico boricua.

La medalla de bronce fue para República Dominicana, que venció 3-0 a México más temprano el domingo.

En el primer set, Puerto Rico remontó de un 21-24 para colocarse en ventaja 25-24, con Pedro Molina al servicio, pero no logró cerrar el parcial. Estados Unidos empató 25-25, consiguió un “ace” por la línea y luego concretó un contraataque para sellar el set 27-25.

En el segundo parcial, la Selección comenzó arriba 6-5, pero los estadounidenses tomaron control del juego con su ofensiva y su defensa en la red, imponiéndose 25-20.

El esquina Pedro Molina lideró a Puerto Rico con 14 puntos, seguido por el opuesto Jamal Ellis, quien aportó 11 tantos, todos en ataques.

Durante el encuentro, el técnico boricua realizó un cambio en el centro, dando entrada a Ismael Alomar por Ángel “Chomo” Rivera.

En el tercer set, Puerto Rico salió con determinación y, con buenos servicios de Pelegrín Vargas Jr. y de Ellis, llegó a tomar ventaja de 15-10. Sin embargo, Estados Unidos reaccionó con su potente servicio y volteó el marcador 17-16, para luego cerrar el partido 25-21.