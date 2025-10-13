Opinión
13 de octubre de 2025
80°despejado
Voleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Puerto Rico se queda con la medalla de plata en el Final Six: “Nos dieron duro con el servicio”

La Selección Nacional masculina cayó en la final en Ponce ante Estados Unidos

13 de octubre de 2025 - 10:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El sexteto boricua sucumbió en tres sets en el Auditorio Juan "Pachín" Vicens, de Ponce. (Norceca)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Ponce - La Selección Nacional de voleibol masculina cayó este domingo en tres parciales ante Estados Unidos, en el partido por la medalla de oro del torneo Final Six de Norceca.

RELACIONADAS

Los parciales fueron 27-25, 25-20 y 25-21, ante unos 3,000 fanáticos que se dieron cita en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns de Ponce.

El dirigente nacional, Jamille Torres, resumió el resultado de forma sencilla:

“Nos dieron duro con el servicio”, dijo a El Nuevo Día.

Estados Unidos logró ocho servicios directos en el encuentro y, además, presionó constantemente con su saque, obligando a los boricuas a entregar el balón o a arriesgar con sus ataques.

“Vinieron con un buen plan de servicio y nos hicieron daño. Tampoco pudimos utilizar a los centrales; la recepción no nos lo permitió”, agregó el técnico boricua.

La medalla de bronce fue para República Dominicana, que venció 3-0 a México más temprano el domingo.

En el primer set, Puerto Rico remontó de un 21-24 para colocarse en ventaja 25-24, con Pedro Molina al servicio, pero no logró cerrar el parcial. Estados Unidos empató 25-25, consiguió un “ace” por la línea y luego concretó un contraataque para sellar el set 27-25.

En el segundo parcial, la Selección comenzó arriba 6-5, pero los estadounidenses tomaron control del juego con su ofensiva y su defensa en la red, imponiéndose 25-20.

El esquina Pedro Molina lideró a Puerto Rico con 14 puntos, seguido por el opuesto Jamal Ellis, quien aportó 11 tantos, todos en ataques.

Durante el encuentro, el técnico boricua realizó un cambio en el centro, dando entrada a Ismael Alomar por Ángel “Chomo” Rivera.

En el tercer set, Puerto Rico salió con determinación y, con buenos servicios de Pelegrín Vargas Jr. y de Ellis, llegó a tomar ventaja de 15-10. Sin embargo, Estados Unidos reaccionó con su potente servicio y volteó el marcador 17-16, para luego cerrar el partido 25-21.

Al finalizar el torneo, el boricua Pelegrín Vargas Jr. fue reconocido como el segundo Mejor Atacante del evento, mientras que el colocador Howard García y el líbero Árnel Cabrera fueron distinguidos como Mejor Acomodador y Mejor Pasador, respectivamente.

ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
