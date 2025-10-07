Opinión
7 de octubre de 2025
87°nubes rotas
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Puerto Rico vence 3-2 a Dominicana en el Final Six de voleibol de Norceca

Pelegrín Vargas, hijo, lideró la ofensiva de los boricuas con 29 puntos

7 de octubre de 2025 - 11:16 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El atacante boricua Pedro Molina remata este balón zaguero que le coloca Howard García (12) durante el partido ante República Dominicana en Ponce, el lunes. (Cortesía/Norceca)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

La Selección Nacional de voleibol masculino inició el lunes en la noche su participación de anfitrión en el torneo Final Six de Norceca con una victoria 3-2 en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens de Ponce.

RELACIONADAS

La Selección regresa a cancha este martes a las 8:00 p.m. para enfrentar a México, que el lunes venció 3-2 a Estados Unidos, dirigido por el legendario Karsh Kiraly.

“Para mañana (hoy), necesitamos cometer menos errores, cerrar los sets y no depender del otro equipo”, dijo el esquina boricua Pedro Molina en un comunicado de la Confederación Norceca.

Puerto Rico le dio a Dominicana 39 puntos en errores.

Los parciales de la victoria ante Dominicana fueron 25-23, 25-19, 19-25, 26-28 y 15-7. Puerto Rico, que vino de abajo 20-15 en el cuarto set, tuvo match point en 26-25 en el cuarto parcial.

El esquina Pelegrín Vargas, hijo, lideró a Puerto Rico con 29 puntos, 11 de esos en el cuarto set. El también esquina Pedro Molina agregó 19 puntos, tres de esos en servicios. Y el opuesto Jamal Ellis aportó 15 puntos

El dirigente nacional Jamille Torres inició el partido como había anticipado, con Howard García y Ellis, Molina y Vargas, Ángel “Chomo” Rivera e Ismael Romero y el líbero Árnel Cabrera.

El centro Jonathan Rodríguez inició a partir del tercer set. Rodríguez no había jugado este año con la Selección.

Puerto Rico superó 67-51 a Dominicana en ataques positivos.

“Siempre es bueno empezar bien el primer partido del torneo. Sabemos que República Dominicana siempre nos da un gran juego, y no esperábamos menos. Fue un partido muy largo, pero gracias a Dios nos llevamos la victoria”, dijo Molina a Norceca.

También el lunes, Canadá superó a Surinam por 3-0.

Este martes, Canadá se enfrenta a Estados Unidos.

Tags
Selección Nacional de Voleibol masculinoNorcecaPonceRepública DominicanaMéxico
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
