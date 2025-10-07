Puerto Rico vence 3-2 a Dominicana en el Final Six de voleibol de Norceca
Pelegrín Vargas, hijo, lideró la ofensiva de los boricuas con 29 puntos
7 de octubre de 2025 - 11:16 AM
La Selección Nacional de voleibol masculino inició el lunes en la noche su participación de anfitrión en el torneo Final Six de Norceca con una victoria 3-2 en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens de Ponce.
La Selección regresa a cancha este martes a las 8:00 p.m. para enfrentar a México, que el lunes venció 3-2 a Estados Unidos, dirigido por el legendario Karsh Kiraly.
“Para mañana (hoy), necesitamos cometer menos errores, cerrar los sets y no depender del otro equipo”, dijo el esquina boricua Pedro Molina en un comunicado de la Confederación Norceca.
Puerto Rico le dio a Dominicana 39 puntos en errores.
Los parciales de la victoria ante Dominicana fueron 25-23, 25-19, 19-25, 26-28 y 15-7. Puerto Rico, que vino de abajo 20-15 en el cuarto set, tuvo match point en 26-25 en el cuarto parcial.
El esquina Pelegrín Vargas, hijo, lideró a Puerto Rico con 29 puntos, 11 de esos en el cuarto set. El también esquina Pedro Molina agregó 19 puntos, tres de esos en servicios. Y el opuesto Jamal Ellis aportó 15 puntos
📸 Puerto Rico 🇵🇷 opens NORCECA Men’s Final Six with a dramatic Five-Set victory over Dominican Republic 🇩🇴.— NorcecaInfo (@Norceca_Info) October 7, 2025
Puerto Rico 🇵🇷 3-2 🇩🇴 Dominican Republic
📊 🇵🇷 (25-23, 25-19, 19-25, 26-28, 15-7)
🔝 P. Vargas (14) 🇵🇷 - 29 pts
🔝 A. Figueroa (6) 🇩🇴 - 18 pts
🔜
🇵🇷 vs 🇲🇽
🇩🇴 vs 🇸🇷 pic.twitter.com/oD6dssPQzh
El dirigente nacional Jamille Torres inició el partido como había anticipado, con Howard García y Ellis, Molina y Vargas, Ángel “Chomo” Rivera e Ismael Romero y el líbero Árnel Cabrera.
El centro Jonathan Rodríguez inició a partir del tercer set. Rodríguez no había jugado este año con la Selección.
Puerto Rico superó 67-51 a Dominicana en ataques positivos.
“Siempre es bueno empezar bien el primer partido del torneo. Sabemos que República Dominicana siempre nos da un gran juego, y no esperábamos menos. Fue un partido muy largo, pero gracias a Dios nos llevamos la victoria”, dijo Molina a Norceca.
También el lunes, Canadá superó a Surinam por 3-0.
Este martes, Canadá se enfrenta a Estados Unidos.
Day 2 at the 2025 NORCECA Men’s Final Six in Ponce 🇵🇷— NorcecaInfo (@Norceca_Info) October 7, 2025
🇵🇷 🇨🇦 🇩🇴 🇲🇽 🇺🇸 🇸🇷
📍Juan “Pachín” Vicéns Auditorium
📆 October 6-12
⏰ LOCAL TIME
📊 & 📸 https://t.co/ll26H9fMI8
** Livestreaming is available only for the last 2 matches **#norceca #final6 #volleyball pic.twitter.com/ZHzCsTyBDs
