Luego de haber estado en siete finales consecutivas de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF), lo que las convirtió en una de las grandes dinastías de esta liga, las Criollas de Caguas cayeron eliminadas el martes ante las Atenienses de Manatí en tres partidos en la ronda de cuartos de final.

Fue una conclusión prematura y dolorosa para un equipo que se proclamó campeón en los torneos de 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 y 2021 y subcampeón en el 2022.

Sin embargo, para el dirigente Juan Carlos Núñez lo que le ocurrió a las Criollas es parte de los ciclos deportivos, en los cuales los conjuntos experimentan altibajos.

De igual manera, entiende que los cambios de jugadoras tampoco les benefició esta temporada. Uno de los canjes llevó a la estelar Karina Ocasio a Ponce. Ocasio fue pieza fundamental en el reciente éxito de las Criollas.

“El deporte es así. Uno quisiera buscar la manera de estar siempre arriba. Este año no se nos dio. Hay que darle mucho crédito a Manatí en esta serie, que lo hizo superbién. En el caso de Caguas, todo el mundo espera que eso pase y que pases por lo que pasó antes, que fue esa racha”, analizó el veterano técnico al hablar con El Nuevo Día.

“Tuvimos una temporada de altas y bajas con demasiado movimiento de jugadoras por primera vez en los años que yo llevo ahí. Nunca hubo una estabilidad en nuestro grupo, y pagamos el precio”, agregó.

Núñez llegó a Caguas en el 2013 durante la ronda de round robin en sustitución de Carlos Cardona. En ese momento, el sexteto perdió en semifinales ante el eventual campeón, Mayagüez. Su primera temporada completa fue a partir de 2014.

“Las dinastías se construyen, las dinastías se hacen. Se terminó la dinastía, y ahora hay que volver a reconstruir nuevamente lo que un día fue esa franquicia. Sé que de las manos del apoderado (Francisco “Furiel” Ramos) siempre se va a formar un buen grupo”, expuso el piloto de las Criollas.

Al abordar el asunto de los cambios de jugadoras, Núñez manifestó que en 18 juegos de la temporada regular tuvieron entre cuatro a cinco cuadros diferentes. De hecho, tan reciente como el martes experimentaron su último cambio con la llegada a Puerto Rico en horas de la tarde de Taylor Borup en sustitución de Kash Williams, que se lesionó en el segundo juego de la serie semifinal.

En ese único partido, Borup aportó 11 unidades, 15 defensas y 19 pases.

“Esto no es culpa de nadie. Fueron sucesos internos que pasaron durante el año. Se tomaron unas decisiones pensando que era lo mejor para el grupo y no se nos dio. Hay veces que las decisiones que se toman son las correctas y hay decisiones que cuando se toman, y hasta que no pasen las cosas, pues ocurre lo que ocurrió este año”, dijo Núñez, que reconoció que esas determinaciones siempre son consultadas con el grupo.

“Se gana y se pierde. Mi admiración y respeto a ese grupo (Manatí), que se mantuvo constante durante este año”, puntualizó.

Además de los cambios de jugadoras, Caguas no contó con tres jugadoras clave en las figuras de las colocadoras Wilmarie Rivera y Raymariely Santos y la central Diana Reyes, quienes juegan en el exterior. Rivera está en Alemania con el club Rote Raben Vilsbiburg y era esperada para la semifinal, mientras Santos se encuentra en Italia con el equipo Bartoccini Fortinfissi Perugia. Reyes, que pasa por su primera experiencia en el exterior, está en Egipto con el Al-Ahly SC.

“No por eso perdimos. No soy de justificar, pero son piezas importantes que nos faltan. Son parte de la franquicia y teniéndolas aumenta las probabilidades del equipo”, argumentó Núñez.