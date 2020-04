Si en estos días de cuarentena busca estar acompañado o acompañada de una buena lectura, sepa que tiene varias opciones locales para descargar libros de forma gratuita o un precio accesible. La librería virtual Libros 787, así como la Editora Educación Emergente (EEE) ofrecen una diversidad de títulos de autores y autoras puertorriqueños que puede disfrutar desde su teléfono, tableta o computadora.

Carlos Goyco, presidente de Libros 787, explicó que luego de las primeras semanas de cuarentena, el equipo de trabajo de la librería virtual decidió lanzar su serie de e-books para el disfrute del público. Indicó que debido a que no son un servicio esencial no pueden hacer envíos de libros, por lo que todas las órdenes se encuentran paralizadas hasta nuevo aviso. Fue por eso, que optaron por esta alternativa digital que, anteriormente, no la habían utilizado pues su “fuerte” son los libros impresos.

“Antes no lo habíamos visto como una necesidad y habíamos dejado esa alternativa ahí, pero cuando se extiende el periodo de cuarentena, el tema vuelve a la mesa porque los mismos clientes nos estaban solicitando el servicio. Así que vimos cómo podíamos revivir el proyecto de los e-books (que lo habían comenzado a trabajar desde la fundación de la librería hace dos años) y lo lanzamos hace una semana”, detalló.

Carlos Goyco de LIbros 787

Hasta el momento, Libros 787 tienen nueve títulos disponibles, todos de autores independientes puertorriqueños. La mayoría se pueden descargar de forma gratuita, pero hay otros que pueden adquirirse por un precio no mayor de $9.99. Desde el lunes pasado, cuando inició el proyecto, hasta hoy, la librería ha recibido 228 descargas, lo que le deja saber al grupo de trabajo que hay un público ávido que desea disfrutar de la buena lectura.

Goyco explicó que hasta el momento solo tienen títulos de autores independientes, ya que es más fácil negociar directamente con el escritor o escritora, pero no descartan tener en un futuro publicaciones de editoriales. Entre los títulos que se pueden adquirir gratuitamente se encuentra “Cuentos para el aislamiento: Antología solidaria”, de Ediciones Sangrefría, que como bien sugiere el título, recoge cuentos “para este periodo de tribulaciones”. Está también el cuento familiar “Centinela de Mangó”, del grupo Y no había luz. Se consiguen desde cuentos, poesía y novelas.

Los libros se descargan en formato pdf y para hacerlo hay que realizar una orden. Una vez se adquiere, se incluye en cada página del libro digital el nombre de la persona que lo compró, su correo electrónico y el número de orden de compra, como una forma de proteger los derechos de autor y evitar la reproducción del texto sin autorización.

Goyco indicó que en esta primera semana no solo han recibido descargas de personas de la isla, sino también de República Dominicana, Argentina y España, lo que “rompe con la barrera de que los libros locales solo se leen en Puerto Rico”. “Vemos este proyecto como una solución a largo plazo para que las obras lleguen de manera más rápida y fácil a otros países. Actualmente enviar libros impresos a nivel internacional se nos hace difícil por su alto costo, pero esto es una gran alternativa para que se pueda difundir el trabajo de los escritores puertorriqueños”, puntualizó.

Otro proyecto que tiene la librería, pero esta vez de cine puertorriqueño -el cual también promueve a través de la venta de películas y documentales del patio- es que estará ofreciendo unas taquillas virtuales para que el público pueda ver este sábado, a las 8:00 p.m., y de manera gratuita el documental “Filiberto”, del cineasta Freddie Marrero. Las personas interesadas deben acceder a la página www.libros787.com y descargar la taquilla virtual. Una vez lo hagan, se les compartirá el enlace privado de YouTube donde podrán ver la película.

Libros 787 es una librería virtual concentrada en títulos de autores puertorriqueños. Actualmente, la página recibe 33,000 visitantes mensualmente, según informó Carlos Goyco, quien recordó que también tienen a la venta producciones de cine puertorriqueño.

Libros libres

Desde su fundación hace una década, la Editora Educación Emergente (EEE), con base en Cabo Rojo, ha apostado a los “libros libres” (gratuitos), como una forma de abrir los contenidos para que sirvan como mecanismos para la educación autodidacta.

Las profesoras universitarias y editoras Lissette Rolón Collazo y Beatriz Llenín-Figueroa, quienes están a cargo de la editorial, han sido consistentes con esta misión. Este periodo de cuarentena que ha impuesto el gobierno como una medida para prevenir el llamado COVID-19, ha reiterado la importancia de esa accesibilidad, ya que la editorial se ha convertido en una gran alternativa para el público lector.

EEE cuenta actualmente con 20 títulos de libros libres con enfoques alternativos e inclusivos, como lo son cuentos y poesía cuir, ensayos críticos sobre derecho y otros temas, crónicas y las actas del “Coloquio ¿Del otro la’o”, evento que las editoras organizan anualmente en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, donde se abordan temas relacionados con las vidas, aspiraciones y luchas de las comunidades LGBTTQ+.

Beatriz Llenín-Figueroa y Lissette Rolón Collazo, de EEE.

Además, la editorial ofrece ocho libros digitales para la venta (e-books), en formato Kindle y iTunes, así como libros impresos. En las pasadas semanas, las editoras han visto un aumento significativo en las descargas, luego de recordar, a través de un mensaje en sus redes sociales, que contaban con libros digitales.

“Hemos tenido más descargas desde que sacamos el mensaje en las redes recordando nuestros libros libres y sugiriendo su descarga para esta cuarentena. No tengo el número exacto, pero tuvimos actividad por unos tres días después de ese mensaje. Luego ha vuelto a descargas esporádicas que es nuestra dinámica habitual”, informó Lissette Rolón.