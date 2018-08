El chef español José Andrés, quien luego del huracán María repartió tres millones de comidas calientes en Puerto Rico, lanzó un libro sobre su experiencia en la isla.

“Alimentamos una isla: Una historia verdadera sobre la reconstrucción de Puerto Rico” ya está disponible para preordenar a través de Amazon. El precio por la publicación en tapa dura es de $18.29 y en Kindle figura en $14.99.

La versión en inglés del libro, que, en estos momentos, está número uno entre los nuevos lanzamientos del portal, estará disponible desde el 11 de septiembre y en español desde el 25 de septiembre.

El libro fue escrito por José Andrés, junto al periodista Richard Wolffe, con quien también redactó en 2005 "Tapas: A Taste of Spain in America".

Según la descripción del libro en el portal, en la publicación narra de manera conmovedora cómo una red de cocinas logró realizar un cambio. La historia está basada en la perspectiva del chef y en las reuniones, mensajes y conversaciones que tuvo durante su estadía en Puerto Rico.

Cuatro días después de que el huracán más letal en la historia del país destrozara la isla, José Andrés llegó con su organización sin fines de lucro World Central Kitchen para ayudar a los damnificados, como hizo luego del terremoto que devastó a Haití en el 2011.

El reconocido cocinero, quien también es autor de "Made in Spain: Spanish Dishes for the American Kitchen", estableció una red sin precedentes de chefs locales y colaboradores. Chefs for Puerto Rico entregó unas 100,000 comidas diarias a través de 20 cocinas destacadas alrededor de la isla.

Aunque ya no están las 26 cocinas que se establecieron en octubre y noviembre, Chefs for Puerto Rico sigue preparando platos para distintas comunidades necesitadas en sus nuevas instalaciones en Hato Rey.

José Andrés protagonizó una controversia con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), a quienes señaló en varias ocasiones por entender que no atendía correctamente la crisis alimentaria que había en el país.