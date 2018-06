Como amante de las artes, el empresario puertorriqueño Alberto De la Cruz aprovecha cada oportunidad para ampliar su colección personal.

Es por eso que su más reciente adquisición ha sido la obra "Object" (2017), del artista plástico de origen sirio Jwan Yosef. La compra se dio en el marco de la más reciente gala de la Fundación Ricky Martin, en San Juan.

En una subasta que inició con un valor estimado de la obra en $5,000, De la Cruz finalmente se proclamó nuevo poseedor al ofrecer $15,500 por ella.

“El arte es una de las expresiones del ser humano que más me conmueven. Como coleccionista de arte me siento responsable con la divulgación del trabajo de los artistas. Esta pieza conquistó y me dio la oportunidad de ayudar a la Fundación Ricky Martin en su misión con los niños y jóvenes de Puerto Rico”, expresó a El Nuevo Día el empresario y filántropo De la Cruz.

"Object" es una pieza tridimensional elaborada en óleo sobre canvas con unas dimensiones de 22” x 27” pulgadas.

De la Cruz es propietario de la empresa Bottlers, principal distribuidora de Coca Cola en Puerto Rico y otras zonas del Caribe.

Yosef, quien es esposo del cantante Ricky Martin, es nacido en Siria y desarrolló su carrera en la artes plásticas en Estocolmo, Londres y actualmente en Los Ángeles.

Entre sus trabajos en colectivo e individuales destacan "Stene Projects" (2016); "Londres 2015"; "The Goss Michael Foundation" en Dallas, Praga, Viena, entre otros. El artista recipiente del Beers Contemporary Awardy del Threadneedle Prize.

Sobre su trabajo plástico, Yosef ha expresado que suele trabajar alrededor del tema del dualismo y de la constante búsqueda de aprobación que domina a la sociedad actual.

Al artista le preocupa la percepción general que existe acerca de lo que es medio y material cuando se trata de arte, por eso trabaja con la contraposición de materiales comúmente relacionados con obras “fine arts” con materiales que regularmente pueden asociarse, por ejemplo, con la construcción. A través de una propuesta al extremo minimalista, el artista presenta lo que críticos han denominado “pinturas esculturales” en las que rompe con el esquema tradicional de cuadro y marco para retar al expectador a entrar en otra dimensión.