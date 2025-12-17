10 regalos para esta Navidad hechos en Puerto Rico

A medida que se acerca el día de Navidad, aquellos que todavía no han comprado ningún obsequio a sus seres queridos comienzan a sentir un poco de presión. Por suerte, en Puerto Rico existen un sinnúmero de artesanos y negocios donde la persona puede encontrar un detalle especial que simplemente recuerde lo mucho que quieres al destinatario.

Desde prendas que te hacen lucir espectacular sin gastar una fortuna, hasta objetos que huelen a nostalgia o que te conectan con nuestra cultura, estos son solo algunas de las opciones que podrás ver a continuación y que te ayudará a seleccionar el detalle ideal:

Abanicos de mano

Con el calor constante que hay en la isla, un abanico de mano viene bien en cualquier momento del año. En Vero Arte PR crean coloridos y alegres abanicos de mano, de distintos tamaños, con los que no solo podrás tener un tema de conversación, sino que sobresaldrá donde quiera que estés. Estos abanicos tienen diseños que van desde imágenes puertorriqueñas, como la bandera y el coquí, así como frases folclóricas y graciosas, entre otros.

PUBLICIDAD

Prendas en plata

Si estás en busca de una prensa que se vea bien, que sea moderna y que no te rompa el bolsillo al pagarla, existen alternativas como las que se ofrece en Hattie Jewelry, atendido por la artesana puertorriqueña Hattie García. Esta joven crea accesorios de todo tipo en plata, cobre y aluminio, incluyendo sortijas, pulseras, collares y pantallas con diseños contemporáneos, pero también con elementos puertorriqueños.

Un pedacito de Puerto Rico

Para quienes buscan un regalo de Navidad que muestre la identidad y las raíces boricuas, una buena opción es un mapa de Puerto Rico confeccionado en maderas noble por el artesano Javier Otero, bajo su negocio De Tal Palo. Estas piezas únicas son elaboradas a partir de maderas selectas como majó, maga, caoba, teca o laurel. Aunque su creación es un meticuloso proceso tipo rompecabezas, el resultado es un sólido cuadro listo para colgar, llevando un trozo de la isla a cualquier pared. También tiene otros diseños y tamaños.

Info.: https://detalpalopr.com/ ; e Instagram

Piezas con raíces boricuas

Para quienes buscan obsequios con un profundo vínculo con la tierra, destaca la labor de Taller Bujití, un proyecto fundado en 2016 por la pareja de Adjuntas Liz M. Vélez Robles y Fernando L. Rivera López. Impulsados por su amor a la madre naturaleza, el arte, la cultura y Puerto Rico, esta pareja manifiesta ese cariño en cada pieza artesanal. Su trabajo se distingue por emplear materiales orgánicos que la naturaleza les ofrece, incluyendo madera, semillas, plumas, higüera, bambúa y cuarzo. Confeccionan joyería, talla en madera y camisetas con distintas imágenes y diseños, entre otros.

PUBLICIDAD

Bolsos y stickers con un propósito

En el campo del arte digital y los accesorios, la tienda virtual En Jeans, de la puertorriqueña María del Mar, ofrece creaciones impregnadas de fe y ternura, las cuales se han convertido en una opción de regalo distintiva. Esta artista, quien encuentra inspiración en su pasión por los libros de aventura, los k-dramas y la naturaleza, centra su trabajo en reflejar la ternura y delicadeza de Dios con sus seguidores, así como la belleza de la santidad en la vida cotidiana. Esta joven diseña productos variados que incluyen “stickers”, impresiones y bolsos, todos marcados por un estilo que celebra la presencia divina en los pequeños detalles, los cuales se pueden comprar a través de su página web.

Bandera en macramé

Para quienes desean exhibir el orgullo patrio con un toque artesanal y único, las banderas de Puerto Rico confeccionadas en macramé por Mima Artesanal ofrecen una solución decorativa y versátil. Estas piezas permiten llevar los colores de la isla a cualquier lugar, ya sea un vehículo, el lugar de trabajo o el hogar, proporcionando una alternativa distintiva. Estas banderas vienen en una variedad de tamaños y combinaciones de colores.

Info.: 787-676-9974, Instagram y Facebook

El Jibarito de la Cajita

Para quienes buscan un regalo que combine la diversión familiar con las costumbres de Puerto Rico, existe El Jibarito de la Cajita. Se trata de un proyecto cultural que usa un personaje típico puertorriqueño para celebrar las tradiciones isleñas. Este peluche viene con un libro que cuenta la historia de los Reyes Magos y enseña valores importantes como la bondad, el amor a la familia y a la cultura boricua. Alrededor de este Jibarito, la marca ha creado más personajes y cuentos, siendo una excelente opción de regalo con mucho significado cultural.

PUBLICIDAD

T-shirts con estilo

Para aquellos que buscan regalos que provoquen risas, sonrisas y el recuerdo de frases familiares, Boriprint ofrece una alternativa llena de humor y cariño. La marca se especializa en diseños que capturan la esencia de las expresiones y dichos populares puertorriqueños, buscando que el destinatario se identifique con frases como: “¡Eso lo dice mi abuela!” o “Esa frase es tan yo”. La empresa entiende que cada una de sus piezas es más que un simple obsequio, sino que es una forma de conectar y reconocer la identidad compartida.

Velas aromáticas

Para aquellos que aprecian los regalos que evocan recuerdos a través de los sentidos, la marca HUELE A ofrece una alternativa artesanal de velas. Su creadora, Karinna Nieves, una puertorriqueña que se dedicó a la “misión creativa de hacer la vela perfecta” tras su experiencia en la industria hotelera, busca ir más allá de una simple fragancia. El propósito de este negocio es transportar al consumidor a una nostalgia compartida, ya sea el recuerdo de la casa de la abuela, un paseo por la playa, un relajante día de spa o una memorable noche de cita. De esta manera, las velas se presentan como un pequeño lujo que promete iluminar y reconfortar el día.

Lámparas creativas