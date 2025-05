“33 Tulipanes”: Un viaje a través de las memorias y coloridas emociones de Carlitos Skills

¿Qué motivaciones personales o experiencias te llevaron a desarrollar esta serie en particular?

“La exposición fue titulada “33 Tulipanes” a raíz de que yo cumplo 34 años, así que son 33 años los que he vivido. Estoy tomando un momento de pausa para contemplar todo el trabajo que he hecho durante muchos años y ver ahora como florece todo este esfuerzo que ha traído muchas cosas bonitas a mi vida. Se trata de la compilación de todas estas memorias, de las cosas bonitas y las que no son tan bonitas y cómo yo las enfrento y mi respuesta hacia ella”, expresó emocionado Carlos Alexis Rivera Rivera al hablar sobre la metáfora que explora a través de esta flor.