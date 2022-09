En días recientes, el artista plástico puertorriqueño, oriundo del pueblo de Peñuelas, Carlos Santiago, presentó su perspectiva artística, en el Affordable Art Fair NYC (AAF), una feria enfocada en el ideal de que el arte es para todos, ofreciendo obras originales con precio entre $100 a $10,000.

Durante la 20ma edición del AAF, celebrada en el Metropolitan Pavilion en New York, Santiago presentó “The Naked Eye: Evidence of the Matter by Transmuting the Form”, nombre que agrupa el colectivo de piezas de su autoría. En la feria participaron sobre 70 expositores nacionales e internacionales que mostraron obras diversas de más de 300 artistas contemporáneos.

“Es un honor y privilegio ser parte de este evento sin igual. Al igual que los creadores del Affordable Art Fair NYC, soy fiel creyente en que el arte debe ser para el disfrute de todos. La expresión creativa, el disfrute de las artes y la democratización de la cultura son valores que siempre he tenido como pilar, tanto como artista como persona. Definitivamente el acceso al buen arte enriquece y educa nuestra calidad de vida colectiva siendo un tema que, a mi criterio, nada tiene que ver con lujo u opulencia”, expresó Santiago, quien es egresado de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico.

El pintor Carlos Santiago presentó un escogido de sus piezas más recientes en el Affordable Art Fair NY. (Suministrada)

“The Naked Eye: Evidence of the Matter by Transmuting the Form” es el resultado de un conjunto de investigaciones estéticas y fermentos creativos que tienen un denominador común: la apuesta por superar la antigua antítesis respecto a la forma como imagen eidética. Las obras conforman una red de formas laberínticas que se proponen como fenómenos visuales. En cada pieza se puede apreciar una nueva instancia; es decir, un punto de convergencia, con las investigaciones más relevantes. El artista demuestra un comportamiento creativo y crítico propio de esta actual crisis de desarrollo, como la nuestra.