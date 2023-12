Art Basel Miami Beach (ABMB), una de las ferias de arte más importantes del mundo, que se celebra este año del 8 al 10 de diciembre en la llamada “ciudad del sol”, se ha convertido en un lugar de encuentro para artistas, coleccionistas y celebridades de la escena cultural. Un evento internacional que se presentará en el Miami Beach Convention Center y que es el protagonista de la “Semana del Arte de Miami” (Miami Art Week), que comenzó a principios de esta semana, con distintas exposiciones y actividades culturales en otros espacios de la ciudad.

La ABMB es la edición número 21 de este multitudinario evento donde se exhibirán obras de arte, como pintura, escultura, fotografía, obras digitales e instalaciones, explica el galerista Walter Otero, quien llevó reconocidos dos artistas puertorriqueños que presentarán sus obras: José Lerma y Ángel Otero.

En la edición de este año, más de 250 galerías de 35 países exhibirán obras de más de 4,000 artistas procedentes de todo el mundo. A eso se suma el Miami Art Week, que se lleva a cabo en conjunto con ABMB, con una amplia gama de ferias de arte satelitales, exhibiciones en museos y galerías locales, así como fiestas de primer nivel.

“Art Basel es una sola feria de arte, aunque hay muchas otras exhibiciones en galerías por toda la ciudad debido”, explica el propietario de Galería Walter Otero Contemporary Art, tras resaltar que se trata de una feria muy importante con unos requisitos “bastante exigentes para las galerías que participan dentro del evento”.

“Hago esta aclaración porque a veces hay gente que no sabe que Art Basel es el que se presenta en el Centro de Convenciones de Miami. De Puerto Rico hay otros artistas que van a estar en otras galerías locales que tienen ferias de arte paralelas”, agrega el galerista, tras indicar que es una oportunidad invaluable para los amantes del arte, los artistas que participan y los coleccionistas.

Se trata, además de una feria de arte en la que participan las mejores galerías del mundo, afirma Otero, tras detallar que las exhibiciones van desde los artistas modernos de comienzos del siglo XX hasta los más nuevos del arte contemporáneo. Eso incluye una zona “Masters”, que “parece que estás dentro de un museo”, además de un área de arte contemporáneo. En el caso de Ángel Otero, explica que su obra va a estar en el quiosco A40 de la galería Hause & Wirth y José Lerma en el quiosco A1 de Pace Gallery.

Pero alrededor de Art Basel Miami Beach, explica Walter Otero, en toda la ciudad se celebra la Semana del Arte de Miami con una amplia gama de exhibiciones y eventos artísticos. Entre ellos, Design, Pinta, Scope, Context, Untitled y NADA (New Art Dealers Alliance) que celebra los talentos emergentes de todo el mundo. También en museos como The Bass, el Pérez Art (PAMM), el Institute of Contemporary Art (ICA) o el Rubell Museum, además de espacios como Faena Art o Artechouse y hasta barrios enteros, como Wynwood, Downtown, Little Haiti, Allapatah, Coconut Grove y Coral Gables.

Antonio Martorell posa con algunas de las piezas que presentará la instalación “Once”, desde este jueves 7 hasta el domingo 10 de diciembre en Pinta, Miami. (Suministrada)

De hecho, en la galería Pinta, en Coconut Grove, participa la galerista Sylvia Villafañe, de Galería Petrus, con el reconocido artista Antonio Martorell, quien presentará la instalación “Once”, desde este jueves 7 hasta el domingo 10 de diciembre en Pinta, uno de los espacios de arte en Miami. “Para los puertorriqueños debe ser de gran orgullo poder presentar ante los ojos del mundo la obra del maestro Martorell, quien se presenta por primera vez en este evento de arte”, indica la galerista, tras agregar que esta participación fue auspiciada por la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

Según Martorell, el título completo de su exhibición es “Once tesis sobre un crimen de 1899″, inspirado en un libro de Arcadio Díaz Quiñones, prologado por Gervasio García. “Estoy en el espacio de la Galería Petrus, con una exposición de 11 pinturas que corresponden a esas 11 tesis sobre el crimen de un cochero puertorriqueño que mató a un soldado que se propasó con su novia”. Obras que muestran un “despliegue de materiales diversos y técnicas variadas en los cuales hay un maridaje entre el dibujo calculado, el diseño pensado y las atmósferas sentidas mediates difuminaciones con crayones y barras de pigmentos”.

Algunas de las 15 obras que se presentan en el museo MoCA-Americas, en Miami, de Bernardo Medina. (Suministrada)

Otro de los participantes es el artista plástico Bernardo Medina, empresario y fundador de la empresa de comunicación Kroma, quien exhibirá 15 de sus obras en el Museum of Contemporary Art of the Americas, conocido como MoCA-Americas, bajo el título “Lucky Love”. “Súper feliz de estar en la semana de Art Basel en el MoCA-Americas. Ellos me invitaron a presentar mi trabajo junto a la presentación del libro Sofrito Manifesto”.

PUBLICIDAD

Puedes encontrar más información en https://www.miamiandbeaches.lat/evento/art-basel-miami-beach/49. Los interesados en conocer más sobre todo lo que sucede en Art Basel Miami, puedes ser un visitante virtual a través de https://www.artbasel.com/ovr