“El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, como agencia pública que no tiene relación alguna con la conservación del legado cultural, no tiene el personal experto ni el espacio necesario para proteger dichas piezas de arte. Además, la herencia edificada, que también es material, se verá igualmente afectada de aprobarse la ley, ya que se entregarán los permisos de construcción y las edificaciones controladas por el Instituto a una oficina cuyo propósito no es la protección”, expresó la doctora Emilia Quiñones, portavoz de la Coalición por Nuestra Cultura en Defensa del ICP, quien quiso destacar que sería un error pasar al ICP al DDEC.