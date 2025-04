A continuación, varios detalles y “secretos” de la producción de este evento:

Doble celebración

Por su parte, la Orquesta Filarmónica tiene ocupada su agenda por los próximos meses con múltiples participaciones en ballets, obras y recitales. Por ejemplo, el 3, 4 y 5 de abril estarán en la producción “Carmen”, de Ballet Concierto; más adelante, “Carmina Burana” el 12 de abril; “Gisselle”, de Ballets de San Juan, el 25, 26, y 27 de abril; “May The 4TH Be With You” un tributo a la música de la película “Star Wars” en el Parque de las Ciencias el 4 de mayo; “Matters of the Heart”, el 4 y 5 de mayo en el Centro de Bellas Artes de Santurce; “Yandel Sinfónico”, el 10 de mayo en el Coliseo de Puerto Rico; y “Jorge Laboy & Friends”, el 1 de junio en el Centro de Bellas Artes de Santurce, entre otros. “Este es un año que, sinceramente, ha venido con mucho trabajo y qué mejor forma para celebrar el 75 aniversario de la orquesta más antigua del país”, añadió Febus.