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prima:Desde Puerto Rico hasta Madrid: Bernardo Medina exporta su visión “Jibarito pop”

El artista transforma la memoria, la nostalgia y los íconos de la cultura boricua en una obra contemporánea que gana espacio internacional

9 de junio de 2026 - 11:10 PM

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Bernardo Medina, conocido artísticamente como BeMe, trendrá en exhibición 12 piezas de su creación en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.
Bernardo Medina, conocido artísticamente como BeMe, trendrá en exhibición 12 piezas de su creación en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. (Suministrada)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

La creatividad del artista plástico y publicista Bernardo Medina tiene una particularidad: encuentra belleza donde otros ven lo cotidiano. Un plátano, una silla de playa, un letrero de cafetería o un caballo de pica pueden convertirse en piezas cargadas de color, memoria y significado. Esa mirada singular ha definido el estilo que él mismo bautizó como “Jibarito pop”, una propuesta artística donde la nostalgia, la gratitud por las raíces y la identidad puertorriqueña se mezclan con una estética vibrante y contemporánea.

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ArteArtes plásticasCentro de Convenciones de Puerto Rico
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