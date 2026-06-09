La creatividad del artista plástico y publicista Bernardo Medina tiene una particularidad: encuentra belleza donde otros ven lo cotidiano. Un plátano, una silla de playa, un letrero de cafetería o un caballo de pica pueden convertirse en piezas cargadas de color, memoria y significado. Esa mirada singular ha definido el estilo que él mismo bautizó como “Jibarito pop”, una propuesta artística donde la nostalgia, la gratitud por las raíces y la identidad puertorriqueña se mezclan con una estética vibrante y contemporánea.