Cabo Rojo se llena de magia y recuerdos con “Dragon Ball”

San Juan, Puerto Rico - Los amantes de la popular serie de animé “Dragon Ball”, que sean de Cabo Rojo, del suroeste y de toda la isla, tendrán una oportunidad única de disfrutar, vivir y recordar momentos mágicos alrededor de esta producción japonesa. Esto se debe a que los días 13 y 14 de septiembre de 2025 se llevará a cabo la segunda edición del Super Saiyan Anime Fest (SSAF), en el Centro de Convenciones de Cabo Rojo.

El evento, dedicado a los fanáticos del animé y, en especial, de “Dragon Ball”, contará con la presencia de cuatro legendarias voces del doblaje que por primera vez se reunirán en un mismo escenario en Puerto Rico.

Los invitados especiales de esta edición son Stephanie Nadolny, Gerardo Reyero, Carlos Segundo y Josh Martin, reconocidos por dar vida a personajes icónicos dentro del mundo de Dragon Ball Z, como Goku niño, Freezer, Piccolo y Majin Buu, respectivamente. Junto a ellos, el evento también ofrecerá torneos, concursos de cosplay, exhibiciones, zona gamer y actividades para toda la familia.

Una de las exhibiciones más populares del Super Saiyan Anime Fest es la de figuras en recina de Dragon Ball, única en Puerto Rico. (Suministrada)

Un sueño hecho realidad en Cabo Rojo

El evento es el fruto de la pasión de Jonathan Guido, fundador del SSAF y dueño de Guido Graphics, un negocio de rotulación ubicado en Cabo Rojo. Amante del animé y coleccionista de figuras de “Dragon Ball”, Guido encontró en su pasión una forma de conectar con otros fanáticos y compartir su colección privada.

“Crecimos viendo a estos personajes, repitiendo sus frases, soñando con sus batallas y aprendiendo de sus valores. Hoy, después de tantos años, podemos traer esas voces que nos acompañaron en la infancia para vivirlas en vivo, aquí en Puerto Rico”, expresó el empresario caborrojeño.

En la primera edición del Super Saiyan Anime Fest pasaron por el Centro de Convenciones de Cabo Rojo sobre 4,000 personas. (Suministrada)

Planet Guido, como él mismo lo ha llamado, es su impresionante colección privada de más de 100 figuras de resina, muchas de ellas exclusivas y adquiridas directamente desde Asia. Parte de esta colección será exhibida en el evento, aunque no en su totalidad debido a la fragilidad y valor de las piezas.

“Lo del evento surge porque siempre pensé que la colección tenía el potencial para que la gente la viera, no solamente en redes sociales. Ahí surge la idea de exhibir la colección en un evento y, ya que me gusta el animé, dije: ‘vamos a hacer esto’”, explicó Guido, quien destacó que tiene planificado continuar haciendo este evento en Cabo Rojo, debido a que quiere añadir su granito de arena a la economía de esta zona.

Durante los dos días que dura el evento, el público puede disfrutar de un sinnúmero de actividades, incluyendo un concurso de cosplay. (Suministrada)

Voces que marcaron generaciones

Los fanáticos de la serie “Dragon Ball”, que la disfrutaron tanto en inglés como doblada al español, tendrán la oportunidad de conocer a cuatro actores que se destacaron por sus personajes. Por ejemplo, Stephanie Nadolny, es una actriz y cantante estadounidense, ampliamente conocida por ser la voz original en inglés de Goku niño en “Dragon Ball” y “Dragon Ball GT”, así como de Gohan joven en “Dragon Ball Z”. Desde México, llega Gerardo Reyero, cuya voz se convirtió en sinónimo del temible villano Freezer en “Dragon Ball Z”. Con una carrera que supera las tres décadas, Reyero también ha participado en series como “Pokémon”, “Sailor Moon”, “Dexter” y “House M.D.”.

Por otro lado, otro gigante del doblaje mexicano, Carlos Segundo, también dirá presente. Él interpretó a Piccolo y Kami-Sama, dos personajes fundamentales en el desarrollo emocional y narrativo de “Dragon Ball Z”. Además, ha sido la voz en español de Woody en “Toy Story”, Severus Snape en “Harry Potter”, y ha doblado a actores como Will Smith y Tom Hanks, demostrando su versatilidad y talento. De la misma forma, desde Estados Unidos, completa el cuarteto Josh Martin, quien desde 2001 ha sido la voz oficial de Majin Buu y Commander Red. Su trabajo se extiende a otras franquicias como “My Hero Academia”, “Lupin III” y “One Piece”.

Además de la presencia de los actores de voz, el festival ofrecerá una variada programación para todos los gustos y edades, donde se destacan: Zona Gamer con torneos como el Torneo de Campeones Vol. X de Beyblade X y competencias de cartas Pokémon; concurso de cosplay con premiaciones; área de figuras de colección y participación de artistas locales; ‘stands’ de venta con productos exclusivos de animé, manga, cosplay y cultura geek; y proyecciones, talleres creativos, actividades familiares y más sorpresas.