Celebrarán en Carolina el Día del Niño

El municipio de Carolina alegrará y divertirá a cientos de niños y sus familias, en la gran fiesta del Día del Niño , este sábado, 5 de abril, de 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

El evento contará con la participación de Toys Factory Show, encargados de presentar los espectáculos de “Cat in the Hat” y “Alice in Wonderland”. Asimismo, el público disfrutará de “El Mundo de las Princesas”; y “El Circo Caravana”.