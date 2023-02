Uno de los poderes del arte es retratar la realidad y la verdad. Gracias a él se entablan discusiones, protestas y conversaciones sobre temas que nos ocupan sin necesidad de emitir sonido. La cultura, en especial las artes plásticas, hablan, conversan y gritan la verdad, muchas veces en silencio.

En el mundo que pisamos hoy, tan polarizado, hablar de pluralidad es caminar con el viento de lo cierto golpeándote de frente. La exposición, “Unspoken Identities”, propulsada por la galerista Ana Mas Salse, habla, desde la diversidad, de esa ambigüedad que invade nuestra realidad como puertorriqueños sin importar donde vivamos.

Nueve artistas, utilizando el lenguaje común del arte, retratan la puertorriqueñidad desde su posición, estilo y visión en esta muestra que se presentará desde el 16 de febrero en Barcelona. Para entablar ese diálogo, la galerista Ana Mas Salse ha comisionado al artista y curador Abdiel Segarra la muestra que exhibirá en Ana Mas Projects la obra de Osvaldo Budet, Ivelisse Jiménez, Nora Maité Nieves, Glendalys Medina, Melissa Raymond & René Sandín, Javier Orfón, Ángel Otero, Awilda Sterling y Omar Velázquez.

De Nora Maité Nieves, “Déjà Vu Von Heyl”, 2022; acrílico, resina, pan de oro, pigmentos, pasta de modelar de piedra pómez y pasta de fibra sobre lienzo 115 x 85 x 7.6 cm. (Suministrada)

“‘Unspoken Identities’, es pluralidad. Es mostrar parte de esa producción artística de gran nivel de puertorriqueños radicados aquí o fuera del archipiélago a un público europeo. Es exponer esa obra para que se conozca en España, pero sobre todo a una audiencia europea “, comenta Ana, nacida y criada en Barcelona, pero radicada en la Isla desde hace cinco años.

Desde que llegó a Puerto Rico, Ana Mas Salse, directora de la galería Ana Mas Projects, comenzó a pulular y a conectarse con personas claves que le permitieran adentrarse en la producción artística actual. Identificó los temas que se infiltraban en el trabajo de éstos y comenzaba, ya como residente de la Isla, a distinguir lo que inquietaba a la población. A partir de ese momento se mantuvo manejando la programación de su galería en Barcelona desde aquí con el ojo puesto en que en algún momento quería que su público conociera la complejidad de estos tópicos.

“Desde que me mudé, poco antes del huracán María, entré en contacto con el arte contemporáneo. Conocía lo que se estaba haciendo a nivel artístico, pero poco a poco fui conectando y conociendo mejor el ambiente”.

Ese interés y la visibilidad que ha adquirido el arte puertorriqueño y sus diásporas gracias al trabajo de curadoras como Carla Acevedo-Yates, Marcela Guerrero y Marina Reyes Franco fueron el motor para “Unspoken Identities”.

“Pienso que estas curadoras y en particular la muestra ‘No existe un mundo poshuracán: Puerto Rican Art in the Wake of Hurricane Maria’, comisariada por Marcela Guerrero en el Whitney Museum of American Art han hecho que se detenga la mirada en el arte del Caribe, Puerto Rico y la diáspora. De esa mirada es que nace la intención de este proyecto tan ambicioso. “Unspoken Identities” es un reflejo del mundo actual y de cómo cada uno de estos nueve artistas tratan el tema de la identidad”.

Con esta muestra tanto Ana como el curador validarán y asumirán la ambigüedad que inevitablemente nos caracteriza, enriquece y que es rasgo esencial de nuestra personalidad, como reflejo del velo colonial que nos cubre. Los nueve artistas que exhiben desarrollan la temática en diversidad de medios y propuestas.

Parafraseando y citando las palabras del curador en el catálogo de la muestra: Omar Velázquez y Javier Orfón posan sus miradas en el pasado ancestral, la imaginaría popular y el paisaje. “Por otro lado, Osvaldo Budet Meléndez y el dúo Melissa Raymond y René Sardín revisan investigaciones sobre límites y las contradicciones camufladas en la agenda progresista que ha modelado el presente cultural y político puertorriqueño”. En el caso de Ivelisse Jiménez y Awilda Sterling ambas “desafían los convencionalismos que impone la mirada occidental sobre el arte del Sur Global”. La diáspora representada por Glendalys Medina, Nora Maité Nieves y Ángel Otero “exploran el valor del ornamento en los procesos de identificación mediados por la experiencia migratoria”.

“Abdiel era perfecto para el proyecto. Me gusta dar voz a curadores que sean capaces de narrar ese discurso, no desde la homogeneidad sino con voces plurales y técnicas plurales y que sobrevuelan esa complejidad”, afirma Ana.

Ana Mas Salse, barcelonesa, radicada en Puerto Rico comisionó al curador Abdiel Segarra la puesta de la muestra que inaugura el 16 de febrero. (Suministrada)

Detalles:

“Unspoken Identities”

Inaugura el 16 de febrero y se extiende hasta el 31 de marzo de 2023.

En la misma se presenta la obra de los artistas Osvaldo Budet, Ivelisse Jiménez, Nora Maité Nieves, Glendalys Medina, Melissa Raymond & René Sandín, Javier Orfón, Ángel Otero, Awilda Sterling y Omar Velázquez.

La galería Ana Mas Projects está en Isaac Peral 7, 08902, l ́Hospitalet, Barcelona.

Más información escribiendo a info@anamasprojects.com