Para la industria teatral, los pasados tres años han estado llenos de altibajos, copados por una serie de eventos naturales impredecibles, como terremotos y huracanes, así como de una situación nunca antes vivida, como la pandemia y sus consecuencias negativas.

Sin embargo, dentro de todo este ambiente tan complicado también se ha visto cómo una nueva generación de actores, productores y dramaturgos ha comenzado a dejarse sentir en la escena teatral puertorriqueño, dejando claro que no solo hay futuro, sino que son parte del presente.

“Mi generación me encanta. Yo lo digo en todas partes. Siento que es una generación muy unida, donde hay mucho cariño y mucha complicidad”, explicó Gabriela Saker, cofundadora y directora artística de la casa productora Teatro Público.

“Eso no quita que seamos diferentes. Hay mucha diversidad en mi generación. Eso se nota en el hecho de que hay muchos colegas haciendo trabajos súper diferentes, desde comedia, trabajo clásico, drama, musicales. Estamos equipados para hacer de todo y siento que hay mucho respeto mutuo, por la búsqueda del teatro experimental y por la búsqueda de cada cual, y eso me está fascinando”, detalló la joven cubana, criada en Puerto Rico, quien durante el 2022 produjo obras como “Malas mañas”, de la dramaturga emergente Alejandra Ramos Riera.

A pesar de que estas nuevas generaciones se están abriendo paso con su trabajo, siempre necesitan del apoyo de personas para seguir hacia adelante, incluyendo a aquellos que llevan mucho tiempo ligado al teatro.

“La generación de ahora me gusta mucho y soy súper fan de ellos. Ellos son bien lanzados, vienen con unas ideas diferentes y con unas propuestas sumamente interesantes. Además de eso, me gusta mucho apoyarlos y verlos cada vez que ellos tienen algún proyecto que se está presentando”, explicó el productor y actor Raymond Gerena, quien presenció en octubre la puesta en escena del proyecto “Algo extra”, de Teatro Breve, donde participaron nuevos talentos de la actuación y la comedia. “Fue bien interesante ver la diversidad de público que había en la sala. Había chamacos de 18 años, así como señoras de 60 o 70 años. Algo que te deja saber que estos proyectos atraen a múltiples generaciones”.

Algo de lo que Gerena está seguro, es que los nuevos dramaturgos impactarán positivamente al teatro. “Hay que estar siempre pendiente a esa nueva generación, porque viene bien ‘peposa’ y poderosa y es bien chévere ver el efecto que eso está teniendo en lo que es el teatro y en lo que es son los espectáculos en general“, expresó el productor del espectáculo de ‘stand-up’ de Freddo Vega, “Siempre potra, nunca pony”, uno de los nuevos talentos de la comedia local.

Los tiempos han cambiado

A pesar de que siempre ha existido talleres en los que los jóvenes comienzan a trabajar o han logrado despuntar a inicios de sus carreras, tradicionalmente el camino no resulta tan fácil para los actores emergentes, sobre todo si no aparecían en algún programa de televisión local.

“El que se vea hoy día esta nueva generación de actores y dramaturgos es algo que hacía falta que ocurriera desde hace tiempo. Creo que ese atraso tiene un poco que ver con la merma de la producción en televisión. Cuando yo era niña, en la década de 1980, la televisión en Puerto Rico estaba en un ‘boom’ y la gente iba al teatro muchas veces a ver a esos artistas que veían en televisión y que los querían ver en vivo”, explicó la actriz y productora Alfonsina Molinari, cuya madre, la primerísima actriz Johanna Rosaly, fue una de las figuras principales del teatro puertorriqueño en los ochenta, aunque sigue igualmente activa en las tablas hasta el presente.

“Poco a poco, después de la década de 1990, empezó a bajar la producción de televisión en Puerto Rico y fue un poco más cuesta arriba producir teatro con actores que el público no conocía, porque no los veía en la televisión, no tenían un cartel y la gente no los conocía. Fue por eso que se usaban los mismos actores repetidamente”, añadió Molinari, quien de manera graciosa puso como ejemplo de esto a su esposo, el actor Jorge Castro, junto con otros actores que se destacaron en programas de comedia.

Sin embargo, para la soprano lírica, esta generación tiene la peculiaridad de que se han preparado en las mejores escuelas de arte y actuación en el mundo. “Hoy día vemos todos estos actores fabulosos, egresados de las mejores escuelas, que no han tenido trabajo en televisión y, por ende, la gente no los conoce y los productores nos resistimos a ponerlos en el escenario porque pensamos: ‘¿Cómo vamos a vender esto, si nadie sabe quiénes son?’”, destacó Molinari. “Entonces, algunos de ellos han dicho: ‘Espérate, yo no puedo esperar que nadie me llame’, y se han dedicado a montar sus propias producciones, algo que veo súper positivo para la industria y para el público”.

Molinari mencionó la puesta en escena de Teatro en 15, un proyecto del municipio de San Juan y su Departamento de Arte y Cultura, donde se presentan obras experimentales de 15 minutos de duración creadas por jóvenes dramaturgos. “Esto ha ayudado a que muchos jóvenes se estén dando a conocer con el público”.

De hecho, es importante darles oportunidad a los jóvenes talento, ya que serán ellos los que mantendrán viva la industria del teatro en un futuro cercano. “La generación que ya llevamos un tiempo haciendo teatro, tenemos que darles paso a los más jóvenes, porque eventualmente ellos son los que van a llenar todos estos espacios”, explicó Eric González, presidente de Gíbaro Puerto Rico, casa productora de la exitosa obre “La guagua aérea, el musical”. “Creo que es bien importante que se les dé oportunidad a estos nuevos talentos, que son buenísimos, están bien preparados y que están ávidos de que los vean, para que el público los conozca y vean el trabajo que ellos hacen”.

Espacio para todos

Algo que también se está dando actualmente en la industria teatral local es la colaboración multigeneracional en un sinnúmero de quehaceres, un aspecto que enriquece mucho más las producciones y permite brindar un producto de calidad al público. “Algo que ha caracterizado a nuestra compañía es el cruce generacional. En Teatro Público específicamente tratamos de que en nuestras temporadas siempre haya una diversidad de generaciones, de búsquedas de trasfondos artísticos”, explicó Saker al hablar sobre la compañía que produjo en el 2022, “Día 16″, una obra multidisciplinaria que fue dirigida por el joven coreógrafo y bailarín Jaime Maldonado. “Es por eso que te puedes encontrar a Teresa Hernández al lado de Jorge Rodulfo, o a Cristina Soler, René Monclova y Braulio Castillo, junto con actores como Héctor Enrique Rodríguez o Luis Rivera, por poner solo unos ejemplos”.

La clave, según Saker, es apoyarse mutuamente por el bien común de todos aquellos que viven del teatro en Puerto Rico. “Somos diferentes generaciones apoyándonos, que mientras levantamos a los más jóvenes, nos mantenemos en comunicación con nuestros maestros, con quienes nos han traído hasta aquí y quienes han aportado tanto al teatro en Puerto Rico”, explicó la también actriz. “En mi generación tenemos un gran respeto y una enorme admiración por las personas que nos preceden, por lo que siempre estamos en busca de retroalimentarnos para ser mejores cada día mejores”.