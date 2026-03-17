Conversatorio con Carlos Cancio

El reconocido artista puertorriqueño Carlos Cancio presentará un conversatorio el jueves, 19 de marzo de 2026, de 5:30 p.m. a 7:30 p.m. en la Galería Petrus, donde compartirá detalles sobre su proceso creativo y los elementos distintivos de su obra.

Durante la actividad, Cancio abordará el uso del color y la presencia de los Budas, figuras que se han convertido en íconos dentro de su producción pictórica. El público tendrá la oportunidad de adentrarse en su universo visual y participar de un diálogo sobre las múltiples interpretaciones que surgen en sus pinturas.

Su obra, marcada por una atmósfera onírica, se nutre de sueños lúcidos, bocetos y personajes recurrentes que evolucionan con el tiempo. Influenciado por la literatura, la antropología y diversas culturas del mundo, Cancio integra en su trabajo el sincretismo cultural con un estilo poético que invita al espectador a completar la obra desde su propia mirada.

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Con una trayectoria que se remonta a 1981, el artista ha exhibido en Puerto Rico, Estados Unidos y República Dominicana. Posee un bachillerato en Bellas Artes de la Universidad de Boston, estableció su primer estudio en España y residió en San Francisco, California. Actualmente vive y trabaja en San Juan.

Este conversatorio representa una oportunidad única para conocer de cerca la visión y filosofía de uno de los artistas más destacados del panorama contemporáneo puertorriqueño.