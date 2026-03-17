Conversatorio con Carlos Cancio
El público podrá adentrarse en su universo visual y participar de un diálogo sobre las múltiples interpretaciones que surgen en sus pinturas
17 de marzo de 2026 - 2:00 PM
17 de marzo de 2026 - 2:00 PM
El reconocido artista puertorriqueño Carlos Cancio presentará un conversatorio el jueves, 19 de marzo de 2026, de 5:30 p.m. a 7:30 p.m. en la Galería Petrus, donde compartirá detalles sobre su proceso creativo y los elementos distintivos de su obra.
Durante la actividad, Cancio abordará el uso del color y la presencia de los Budas, figuras que se han convertido en íconos dentro de su producción pictórica. El público tendrá la oportunidad de adentrarse en su universo visual y participar de un diálogo sobre las múltiples interpretaciones que surgen en sus pinturas.
Su obra, marcada por una atmósfera onírica, se nutre de sueños lúcidos, bocetos y personajes recurrentes que evolucionan con el tiempo. Influenciado por la literatura, la antropología y diversas culturas del mundo, Cancio integra en su trabajo el sincretismo cultural con un estilo poético que invita al espectador a completar la obra desde su propia mirada.
Con una trayectoria que se remonta a 1981, el artista ha exhibido en Puerto Rico, Estados Unidos y República Dominicana. Posee un bachillerato en Bellas Artes de la Universidad de Boston, estableció su primer estudio en España y residió en San Francisco, California. Actualmente vive y trabaja en San Juan.
Este conversatorio representa una oportunidad única para conocer de cerca la visión y filosofía de uno de los artistas más destacados del panorama contemporáneo puertorriqueño.
La Galería Petrus está localizada en el 726 de la calle Hoare, esquina Las Palmas, en Miramar. Para más detalles de la exposición puede comunicarse al 787-289-0505 | 787-318-8993 o por correo electrónico a info@petrusgallery.com. También en Instagram y Facebook; galeriapetrus.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: