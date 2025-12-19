Crean concurso literario infantil “Había una vez en Puerto Rico…”

Es hora de dejar volar la imaginación de los nínos en Puerto Rico. Entre los muchos talentos que tienen los residentes de esta isla está la escritura.

Es por lo anterior que el Departamento de Educación anunció la primera edición del concurso literario “Había una vez en Puerto Rico…”, una oportunidad única para que los niños de primero a quinto grado se conviertan en autores y compartan su visión sobre lo que significa Puerto Rico.

Según un comunicado de prensa, se pretende emplear esta iniciativa como una pieza más de la estrategia de las autoridades de Puerto Rico para avanzar en la mejora de la comprensión lectora a nivel escolar.

En este proyecto, nacido en el Programa de Educación Temprana, adscrito a la Secretaría Auxiliar de Servicios Académicos de la Subsecretaría para Asuntos Académicos y Programáticos del Departamento de Educación de Puerto Rico, contarán con la cooperación del Consulado General de España en Puerto Rico, la Coalición Multisectorial por la Lectura ¡Todos a Leer!, la Cátedra Cervantes adscrita a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, Metropistas, Santillana y SM Puerto Rico.

Se buscan participantes

Podrán participar en el concurso niños de entre primer y quinto grado que cursen grados primarios en el Departamento de Educación. El mensaje central sobre el que deberán escribir es “¿Qué significa Puerto Rico para mí?", y puede consistir en una historia real o una fantasía.

Es importante que los jóvenes participantes demuestren creatividad, imaginación y amor por Puerto Rico. Se valorará el tema, calidad literaria y el cumplimiento de las bases. El jurado estará compuesto por el Departamento de Educación, el Consulado General de España, la Coalición Multisectorial por la Lectura ¡Todos a Leer!, la Cátedra Cervantes adscrita a la UPR Río Piedras , Santillana y SM Puerto Rico.

Fechas importantes

En cuanto al calendario, los profesores de las escuelas deberán recibir los cuentos de los estudiantes antes del 23 de enero de 2026. El 2 abril de 2026, Día Mundial de la Lectura Infantil, se anunciarán los ganadores de las distintas categorías. El 23 de abril de 2026, Día Internacional del Libro, se celebrará la entrega de premios en la Casa de España. Los niños y escuelas ganadoras recibirán premios en metálico y lotes de libros.

Varias embajadas de España en otros países llevan años organizando certámenes similares con gran éxito, trabajando de la mano de las autoridades locales, empresas y entidades del tercer sector. Esta iniciativa mantiene firme los lazos de relación que existe entre Puerto Rico y España, que se fortalecieron tras la reciente misión comercial, en noviembre, del Gobierno de Puerto Rico a España.

Para información, accede a: https://intraedu.dde.pr/. Los interesados en participar se pueden registrar en este enlace.