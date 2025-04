“Cruciatus”: la cruz como arte y exploración visual de Ibsen Peralta

“Siempre había trabajado el estilo más clásico, aunque siempre me interesó hacer cosas distintas. Cuando decidí hacer esta exhibición, escogí como tema la crucifixión y comencé a investigar, porque cada vez que voy a trabajar piezas me gusta repasar el material, aunque sepa lo que es. Es este caso, quise adentrarme más en el tema, no quería llevarle al espectador la misma cosa 16 veces. Cuando comencé a leer, quise buscar sobre los distintos estilos artísticos con los que se representaba a la figura de Cristo antiguamente. Cuando voy a la época románica, por ejemplo, encuentro que se representaba vestido, no mostraba agonía en la cara, sus pies no estaban cruzadas. Lo mismo con la época barroca, que responde más o menos a la época de la contrarreforma, y ahí quise hacer Cristos inspirados en esa época, porque las técnicas buscaban realismo y representaban las escenas con mayor crudeza”, explicó Peralta.