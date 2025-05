“Mi personaje es catedrático universitario que se especializa en Pablo Neruda, es un hombre muy inteligente y muy tradicional, muy conservador y muy machista. Ve su casa de esta manera tradicional, con unos roles bien definidos. Como se crio con los otros personajes, tienen una dinámica particular desde que eran niños y siempre termina la casa como el rosario de la aurora, pero esta vez, la broma de Vicente, abre la caja de Pandora y va un poco más allá. Lo divertido de esta comedia es que es en tiempo real, desde que sale el primer actor a escena hasta que se termina, es lo que pasa en el momento y la gente va a compartir eso con nosotros ”, explicó Jorge Castro, quien le da vida a “Pedro”.

“Llegué a esta pieza de teatro hace muchos años porque un amigo de la familia viajó a Argentina y la vio y cuando regresó a Puerto Rico me dijo que debíamos conseguirla para hacerla Jorge y yo. Yo busqué los derechos en aquel momento, pero no conseguí nada, así que la engaveté. Un tiempo después, otra persona que la vio me dijo que teníamos que hacerla y ahí pudimos conseguirla. Mi personaje es una mujer que sigue roles bastante tradicionales, a pesar de que ha estudiado y tiene mucha curiosidad intelectual, se ha dedicado a su casa y a sus hijos. Nunca se está quieta, siempre está haciendo algo por la familia”, ofreció Alfonsina Molinari sobre el origen de la pieza y sobre su personaje, “Isabel Cortés”.