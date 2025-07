¿Cuántas camisas 4XL caben en un ‘carry-on’?: una comedia tiene la respuesta

En un país donde el 77% de los adultos en Puerto Rico vive con sobrepeso u obesidad, según el informe Atlas 2025 de la Federación Mundial de la Obesidad, el ser una persona gorda no debería jamás verse con menosprecio y apatía. Tampoco se trata de romantizar la gordura y aceptarla sin revocación, sino reconocer que la obesidad afecta significativamente la salud al provocar y contribuir al desarrollo de enfermedades.

Desde esa realidad, cuatro comediantes obesos, se unen para contar sus experiencias y vivencias con humor y comicidad, tras años de cargar el sobrepeso. De chistes, burlas y críticas sobre el peso están cansados, por lo que ellos entienden que ya es tiempo de reírse de las cosas que le suceden.

Por primera vez juntos en un escenario, Wilfred “Cholón” Morales, Josean Vargas, Erik “Chicho” Rodríguez y Rubén “El Mago y Yo” van a presentar cuatro rutinas de “stand-up-comedy” sobre cómo transcurren sus vidas siendo personas obesas.

Cholón se desempeña como locutor de voces comerciales, además de ser comediante. (Xavier Araújo)

Es por ello que el sábado 2 de agosto a las 8:30 p.m. el grupo pisará la sala de teatro René Marqués del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce para presentar el stand-up “Soy 4XL… ¿Y qué pajó?”.

Desde revelar las diferencias de los tamaños XL existentes hasta sus intentos por perder algunas libras es parte de lo que contarán con jocosidad en la producción de Miguel Morales para Moralejas LLC.

“Es una buena oportunidad para unirnos a celebrar la diversidad corporal y de verdad reírnos de las cosas que nos pasan siendo gordos. Esto no es que vamos a festejar ser gordos porque de eso no se trata. Tampoco es que nos vamos a castigar y a meternos en un cuarto a sufrir por la gordura. Nosotros nos vemos todos los días frente a un espejo por lo que sabemos que somos gordos y no me meto con el que quiera ser gordo, flaco o exgordo. Cada cual. Lo importante debería ser la salud, el sentirse bien consigo mismo. Lo que vamos a hacer en el teatro es un poco de conciencia, apoyo, aceptación y valor pero desde el humor. Nos hace falta reírnos no se puede vivir con amargura”, señaló Morales, quien dijo que ha vivido de constantes burlas, comentarios y chistes sobre su tamaño.

Chicho cuenta sus experiencias sobre viajar en vuelos comerciales. (Xavier Araújo)

“Chicho” Rodríguez adelantó que su rutina de comedia girará a su experiencia en torno a viajar en un avión y todos los vuelos internacionales que ha realizado en los últimos años, ya que estudia y ofrece talleres en España.

“Llevo más de cincuenta y pico de vuelos a España. Para empezar no cabemos en el asiento del avión y si se sienta otro gordo al lado no hay nada de espacio. Tengo un truco para poder comer con la mesita de los aviones porque la mesa me cae en el pecho. Me voy por la línea de que hay una conspiración con los gordos de parte de las aerolíneas. Mi ‘carry on’ se llena con dos pantalones y dos camisas y apenas me caben las cosas... A toda situación se le puede sacar alguna risa y desde nuestra experiencia podemos contarlo y reírnos”, comentó Rodríguez, quien aseguró que en el pasado él no era obeso, sino que era más grande que el resto.

“Yo no era gordo, era más grande que los demás. Siempre me llamaron gordo hasta que lo fui. Llegué a pesar 465 libras y ahora estoy en 295. Hay que tener claro que la obesidad no es solo comer, hay muchos factores que inciden a ganar peso… desde enfermedades, medicamentos, cortisol y estrés. Uno es producto del entorno y muchas veces te dicen tantas veces que estás gordo y tienes que rebajar, que la presión es tan fuerte que empiezas hacerlo y empiezas bien, pero luego viene el rebote porque no estamos mirando lo que significa la obesidad a nivel emocional. No estamos ayudando, estamos exacerbando ese dolor y el sentido de rechazo de no me quiero", señaló Rodríguez.

Ambos comediantes reconocieron que se han sometido a dietas y procesos para bajar de peso. En el caso de Morales aseguró que “soy de los pocos gordos que salgo bien en todos mis laboratorios”.

En declaraciones escritas, el comediante Josean Vargas indicó que “la gente puede esperar un stand up pesa’o… porque aquí se viene a gozar, reír y olvidar las penas".

Morales y Rodríguez señalaron que los asistentes se van a identificar, aunque no sean obesos porque de alguna manera el peso siempre ha estado presente en la vida de todos. “Hay gente que lleva una lucha constante con el peso y no son gordos”, sentenció Rodríguez.

Los boletos para “Soy 4XL… ¿Y qué pajó?, están a la venta en Ticketcenter y en la boletería de Bellas Artes de Santurce.