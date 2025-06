El espectáculo, el cual describe como uno íntimo y directo, tuvo como punto de partida un momento de quiebre en la vida del actor que lo impulsó a la introspección y a la transformación radical. “La vida me dio una zarandeada y yo colapsé. Mi colapso fue mi divorcio y, a partir de ahí, empecé a cuestionarme muchas cosas. Fue como morir y renacer, y empecé a ver la vida de otra manera, transformé mi estilo de vida hasta en lo que como", compartió el galardonado actor.

A pesar de la crudeza de los temas que busca abordar, Parra apuesta por la risa como canal para atravesar esas emociones dolorosas y conectar desde lo humano. “La comedia es el mejor vehículo para uno enfrentarse a lo desgarrador. Si no fuera por el humor, sería imposible sanar muchas cosas. Y me he dado cuenta de que todos, absolutamente todos, estamos rotos de alguna u otra manera. Por eso vengo a traer esta especie de catarsis que, a la vez, es como un viaje hacia adentro”, sostuvo Parra.