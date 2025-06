Chente Ydrach se prepara para hacer historia con su comedia

“A mí me encanta y me llena de orgullo porque yo llevo saliendo de Puerto Rico a hacer comedia desde el 2017 y, mano, yo he hecho unas mi&^% de lugares, que si el ‘restaurante de Chuchito’, que si una discoteca, que si una esquinita, que si la barbería. Y, de repente, hace como dos años, empecé a ver -en gran medida mexicanos y venezolanos- romper las barreras”, dijo Chente sobre el auge de esta forma de comedia teatral a nivel global.

“Estoy bien emocionado. Esto significa un montón para mí porque en estos lugares yo tengo un montón de ídolos. Tanto hombres como mujeres y, de repente yo me estoy presentando en un club donde la semana pasada estuvo Jerry Seinfeld , quiere decir que me estoy presentándome en los mismos lugares que estos súper exponentes”, expresó Ydrach.

“Por ejemplo, me pasó en Búfalo que llegué al lugar y nadie hablaba español. Todos eran de allá, y me pongo en sus zapatos, yo digo, quizás ellos dicen, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué tipo de público va a traer este atorrante? ¿Serán unos cafres? Al final siempre me dicen ‘I love the energy’ (amamos la energía). La gente se porta súper bien, todo el mundo les dejó propinas, llegaron a tiempo. Ha sido una experiencia formidable”, exteriorizó con orgullo.