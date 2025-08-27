El primer día de la caminata "Da vida: la ñapa" recorrió el trayecto de Guaynabo a Bayamón.

Día por día: así será la ruta de Raymond Arrieta en "La Ñapa" de Da Vida. El primer día de la caminata "Da vida: la ñapa" recorrió el trayecto de Guaynabo a Bayamón.

Este año, Raymond Arrieta recorrerá por última vez las carreteras del país con la Caminata Da Vida, la iniciativa solidaria que desde 2009 apoya a los pacientes del Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez.

En esta edición final, bautizada como “Da Vida: La Ñapa”, el comediante y presentador busca conseguir los $2.5 millones que faltan para alcanzar los $20 millones de recaudación total, meta que se propuso al inicio del proyecto y que hoy está a su alcance tras 15 años de compromiso con la causa.

La caminata se dividirá en tres recorridos de cinco días cada uno, sumando más de 140 millas a través de distintos pueblos.

A continuación, te compartimos día por día de la primera parte de la ruta de “Da Vida: La Ñapa”, con los pueblos y tramos que marcarán este recorrido histórico.

Día 1: miércoles, 27 de agosto

Guaynabo a Bayamón (8.1 millas)

Salida desde el Coliseo Mario Quijote Morales por la PR-886 hacia el centro urbano hasta llegar a la calle Carazo que se dobla a la izquierda. Una vez en la calle Carazo, continúa hasta cruzar la PR-199 y al llegar a la Avenida Albolote dobla a la izquierda y se continúa por toda esta vía hasta llegar a la intersección con la PR-199 donde se doblará a la derecha. Ya en la PR-199, se continúa hasta la rotonda con la Avenida Los Filtros doblando a la derecha para continuar hasta la PR-177. En la intersección se dobla a la izquierda hacia Bayamón, hasta la Avenida Main doblando a la derecha, donde se continúa hasta la intersección con la PR-2 en el Santa Rosa Mall. En la PR-2 se dobla a la izquierda y se continúa hasta llegar al Km. 14.6 frente al Drive Inn plaza donde culmina el día.

Día 2: jueves, 28 de agosto

Toa Baja a Vega Alta (7.3 millas)

Salida del kilómetro 19.2, en el área de la Urbanización Las Colinas y Gasolinera Texaco hacia Dorado, continuando por la PR-2 hasta llegar al Centro de Recepciones de Vega Alta.

Día 3: viernes, 29 de agosto

Vega Baja a Barceloneta (10.4 millas)

Salida desde Farmacia Caridad en dirección hacia Manatí continuando por la PR-2 hasta llegar a la estación de Bomberos de Barceloneta donde culmina el día.

Día 4: sábado, 30 de agosto

Arecibo a Quebradillas (12.5 millas)

Salida Plaza del Atlántico en Arecibo, continuando por la PR-2 hasta llegar al Coliseo Raymond Dalmau.

Día 5: domingo, 31 de agosto

Isabela a Aguadilla (9 millas)

Salida Plaza Isabela en dirección hacia Aguadilla continuando hasta llegar al Estadio Luis A. “Canena” Márquez donde culmina el día.