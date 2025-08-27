Opinión
27 de agosto de 2025
83°lluvia ligera
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Día por día: así será la ruta de Raymond Arrieta en “La Ñapa” de Da Vida

Con tres recorridos, más de 140 millas y la meta de alcanzar $20 millones, Raymond Arrieta emprende su última caminata solidaria

27 de agosto de 2025 - 5:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El primer día de la caminata "Da vida: la ñapa" recorrió el trayecto de Guaynabo a Bayamón. Raymond Arrieta comenzó el trayecto desde el Coliseo Mario Quijote Morales en Guaynabo. En su segundo día la caminata saldrá desde la urbanización Las Colinas en Toa Baja para llegar a Vega Alta.
1 / 10 | Día por día: así será la ruta de Raymond Arrieta en “La Ñapa” de Da Vida. El primer día de la caminata "Da vida: la ñapa" recorrió el trayecto de Guaynabo a Bayamón. - Pablo Martínez Rodríguez
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Este año, Raymond Arrieta recorrerá por última vez las carreteras del país con la Caminata Da Vida, la iniciativa solidaria que desde 2009 apoya a los pacientes del Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez.

En esta edición final, bautizada como “Da Vida: La Ñapa”, el comediante y presentador busca conseguir los $2.5 millones que faltan para alcanzar los $20 millones de recaudación total, meta que se propuso al inicio del proyecto y que hoy está a su alcance tras 15 años de compromiso con la causa.

La caminata se dividirá en tres recorridos de cinco días cada uno, sumando más de 140 millas a través de distintos pueblos.

A continuación, te compartimos día por día de la primera parte de la ruta de “Da Vida: La Ñapa”, con los pueblos y tramos que marcarán este recorrido histórico.

Día 1: miércoles, 27 de agosto

Guaynabo a Bayamón (8.1 millas)

Salida desde el Coliseo Mario Quijote Morales por la PR-886 hacia el centro urbano hasta llegar a la calle Carazo que se dobla a la izquierda. Una vez en la calle Carazo, continúa hasta cruzar la PR-199 y al llegar a la Avenida Albolote dobla a la izquierda y se continúa por toda esta vía hasta llegar a la intersección con la PR-199 donde se doblará a la derecha. Ya en la PR-199, se continúa hasta la rotonda con la Avenida Los Filtros doblando a la derecha para continuar hasta la PR-177. En la intersección se dobla a la izquierda hacia Bayamón, hasta la Avenida Main doblando a la derecha, donde se continúa hasta la intersección con la PR-2 en el Santa Rosa Mall. En la PR-2 se dobla a la izquierda y se continúa hasta llegar al Km. 14.6 frente al Drive Inn plaza donde culmina el día.

Día 2: jueves, 28 de agosto

Toa Baja a Vega Alta (7.3 millas)

Salida del kilómetro 19.2, en el área de la Urbanización Las Colinas y Gasolinera Texaco hacia Dorado, continuando por la PR-2 hasta llegar al Centro de Recepciones de Vega Alta.

Día 3: viernes, 29 de agosto

Vega Baja a Barceloneta (10.4 millas)

Salida desde Farmacia Caridad en dirección hacia Manatí continuando por la PR-2 hasta llegar a la estación de Bomberos de Barceloneta donde culmina el día.

Día 4: sábado, 30 de agosto

Arecibo a Quebradillas (12.5 millas)

Salida Plaza del Atlántico en Arecibo, continuando por la PR-2 hasta llegar al Coliseo Raymond Dalmau.

Día 5: domingo, 31 de agosto

Isabela a Aguadilla (9 millas)

Salida Plaza Isabela en dirección hacia Aguadilla continuando hasta llegar al Estadio Luis A. “Canena” Márquez donde culmina el día.

La “ñapa” de Arrieta se divide en tres rutas, cada una de cinco días. La primera es la que arrancó hoy. Del 24 al 28 de septiembre, partirán la segunda ruta desde Añasco hasta llegar a Guayama, con un total de 46.2 millas. La tercera ruta será del 13 al 17 de noviembre, y saldrá de Patillas para cerrar el evento en Cataño, con un tramo de cerca de 47.2 millas. Una vez se completen las tres rutas, sumarán un total de 140.7 millas.

Raymond Arrieta
ACERCA DEL AUTOR
Florencia García Melazzo
Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking News
