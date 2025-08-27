“Esta va a ser una caminata histórica”: Raymond Arrieta inicia “Da Vida: La ñapa”

Guaynabo - El calor ni la humedad fueron impedimento para que cientos de ciudadanos llegaran hasta las inmediaciones del Coliseo Mario Quijote Morales, en Guaynabo, para acompañar al comediante Raymond Arrieta en lo que anticipó será su despedida de las históricas caminatas, con “Da Vida: La ñapa”.

“Esta va a ser una caminata histórica, por ambas partes. Son muchos días, 140 millas, y hace mucho calor. Vamos poco a poco, con calma. Nos faltan $2.5 millones para esos $20 millones. Son 16 años, y va a ser la más larga y será histórica para los pacientes”, indicó Arrieta en un aparte con El Nuevo Día, a minutos de arrancar la jornada.

Vestidos con sus camisetas color naranja, a beneficio de los pacientes del Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez, el filántropo comenzó la tarde del martes lo que serán las primeras millas de un total de 140.

Cabe recordar que la primera edición de “Da Vida” se llevó a cabo en 2009, y el presentador de “Día a Día” se despidió del evento en 2023, luego de realizar sus caminatas benéficas por 15 años. Hoy regresó con el mismo compromiso que en la primera vez.

En medio de las fotografías para captar el memorable arranque, se le acercó Ramón Acosta, alias “Monchito”, quien aprovechó la oportunidad para entregarle una carpeta en mano con información de maratones que ha realizado también en la isla, inspirado por la trayectoria de Arrieta.

“En el mes de junio yo hice una caminata por los niños pacientes de cáncer, le di la vuelta a la isla y la cruzamos por la mitad en 15 días. Quisiera seguir sus pasos, es algo que me llena. La última caminata la hice con mi sobrina de 9 años y ese es el ejemplo que quiero darles”, indicó Acosta, quien llegó desde Juana Díaz.

Durante el trayecto, -donde no faltaron los bocinazos de los autos como otra muestra de apoyo- estuvo acompañado de varios de sus compañeros de Telemundo, el comisionado de la Policía, Joseph González, y el reguetonero Ken-Y, entre otros.

“Hay más gente de lo que yo esperaba, para ser un miércoles, mitad de semana, hay mucha gente aquí”, expresó Arrieta a Telenoticias durante la caminata.

Llegando a la calle Carazo, donde ubica TeleOnce, se encontraba el analista político Ferdinand Pérez, quien, al igual que muchos ciudadanos del área, se ubicó en las aceras como muestra de apoyo.

“Para mí, este gesto que hace Raymond no tiene precedente”, comentó conmovido el anfitrión del programa Jugando Pelota Dura. “Yo fui el año que estaba con cáncer y es impresionante ver esto, el apoyo de la gente… me emociono, es tremendo tipo. Esto es increíble, este gesto provoca que la gente salga de sus casas y se comprometa con este tema”.

Recordemos que Pérez fue diagnosticado en 2023 con cáncer de cuello y garganta, y logró superar la enfermedad.

La “ñapa” de Arrieta se divide en tres rutas, cada una de cinco días. La primera, que arrancó hoy, continúa hasta el 31 de agosto y culminará en Aguadilla, recorriendo un aproximado de 47.3 millas. Del 24 al 28 de septiembre, partirán desde Añasco hasta llegar a Guayama, con un total de 46.2 millas.

La tercera ruta será del 13 al 17 de noviembre, y saldrá de Patillas para cerrar el evento en Cataño, con un tramo de cerca de 47.2 millas. Una vez se completen las tres rutas, sumarán un total de 140.7 millas.

“Es la primera vez que camino la ruta completa, me lo estoy disfrutando y viviendo la experiencia. Es increíble cómo la gente se tira a la calle. Agradecido con Raymond por lo que hace, nunca se cansa de ayudar. Y es un privilegio ser parte”, sostuvo por su parte Ken-Y al llegar a Bayamón.

¿Cómo donar?

La donación se puede hacer a través de la venta de camisetas y gorras en las tiendas Me Salvé. Asimismo, los rosarios estarán para la venta en las Farmacias Caridad.