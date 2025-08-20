Opinión
20 de agosto de 2025
90°bruma
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Rita Moreno a Raymond Arrieta: “¡Qué guapo eres!”

La actriz, cantante y bailarina puertorriqueña sorprendió al declarar que Elvis Presley fue su gran amor

20 de agosto de 2025 - 3:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rita Moreno protagonizó una reveladora entrevista en el programa de comedia de Telemundo Puerto Rico. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Siempre que regresa a su tierra natal, la actriz, cantante y bailarina boricua Rita Moreno experimenta distintas sensaciones. Desde piel erizada hasta “ganas de hacer pipí”, la artista compartió con la audiencia de “Raymond y sus amigos” (RYSA) de Telemundo cómo reacciona su cuerpo cuando, finalmente, está en casa.

RELACIONADAS

El público del programa de comedia recibió a la maestra de pie mientras gritaban su nombre una y otra vez. La humacaeña de 93 años, por su parte, se mostró asombrada por la reacción de sus compatriotas.

“Aquí está la viejita culeca”, fueron las primeras palabras de Moreno, quien después, sin que le preguntaran, confirmó su edad.

Después de haber escoltado a la diva de Hollywood hasta su asiento, el presentador confesó que tenía “los pelos de punta”. La respuesta de la integrante de los musicales de Broadway “El rey y yo”, “West Side Story” y “The Electric Company”, lo sonrojó.

“¡Qué guapo eres!”, expresó Moreno. “Pero esos ojitos tan bellos, azulitos, ¿de dónde (salieron)?”, agregó.

La tercera EGOT o la tercera de 19 artistas en ganar los cuatro premios principales del entretenimiento estadounidense contó que para sus inicios en la industria no había galanes. Los pocos hombres apuestos, dijo, solo querían “acostarse” con ella porque “era bonita y sexy”.

Moreno, de igual manera, subrayó que la situación para los latinos en los Estados Unidos no ha cambiado mucho. En esa línea, quien también se ha destacado en cine y televisión, aseguró que siempre tuvo que prepararse más que otros por el hecho de ser latina.

“Por mucho tiempo, cuando tenía 17, 18, 19 (años), haciendo los pepeles de una ‘american indian girl’, que no hablaban bien el inglés, o una ‘native girl’, que eran bien sexys. Yo quería una carrera de actriz seria, en ese entonces esto no era posible”

La intérprete, de igual forma, sorprendió al declarar que Elvis Presley fue su gran amor. “Era un boyfriend mío”, apuntó.

Cuando era una niña, Rita Moreno era conocida por su familia como "Rosita".Rita Moreno con su Oscar, luego de ganar por su papel como "Anita" en West Side Story".Rita Moreno.
1 / 21 | Rita Moreno: la vida de una leyenda en imágenes. Cuando era una niña, Rita Moreno era conocida por su familia como "Rosita". - Suministrada

La legendaria artista puertorriqueña Rita Moreno se presenta mañana, jueves, en un conversatorio personal e íntimo, en lo que será la primera edición del “Diálogos Icónicos” a celebrarse en la Sala Sinfónica Pablo Casals en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce.

Los boletos para el encuentro de Moreno en su patria están disponibles en Ticketera, Ticket Center y en la boletería del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré.

“Diálogos Icónicos”, fue creado por AdVice Global y Producciones Tropical, para presentar una serie original de eventos con grandes figuras del arte y la cultura que comparta sus experiencias de vida mediante una conversación íntima e inspiradora.

Raymond y sus amigosRaymond ArrietaTelemundotelevisiónRita Moreno
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Entretenimiento
