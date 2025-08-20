Opinión
20 de agosto de 2025
92°nublado
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Qué piensan famosos boricuas de Rita Moreno?

Figuras del cine, teatro y la música celebran que la icónica actriz abra su corazón en un conversatorio para los puertorriqueños

20 de agosto de 2025 - 12:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esaí Morales, Didi Romero y Danny Rivera. (Archivo)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La legendaria artista puertorriqueña Rita Moreno se presenta mañana, jueves, en un conversatorio personal e íntimo, en lo que será la primera edición del “Diálogos Icónicos” a celebrarse en la Sala Sinfónica Pablo Casals en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce.

La primera artista hispana y tercera persona en lograr el codiciado EGOT, un acrónimo que representa el haber ganado los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony ya se encuentra en su patria y está deseosa de compartir con sus admiradores boricuas.

A ese grupo de admiradores boricuas se suman varios actores, actrices y cantantes que celebran la existencia y el legado de la grandiosa y extraordinaria de 93 años que estará varios días en la isla.

A continuación te revelamos lo que algunos famosos piensan de extraordinaria actriz.

Didi Romero

Soy muy fan de Rita Moreno. Rita es más que su EGOT, que su Oscar, Grammy, Emmy, Golden Globes, Tonys… ella es paciencia, perseverancia, disciplina, mujer plena, talento, humildad, autenticidad. Ella es todo“, reveló la actriz destacada en el teatro musical en y fuera de la isla.

Danny Rivera

“Vamos a tener un encuentro con la diva universal Rita Moreno, que regresa a su patria, a su gente. Regresa al calor caribeño para hablarnos de sus vidas y aventuras y cómo ha sido este momento tan extenso de éxitos y aventuras”, mencionó el cantautor.

Esaí Morales

“Nuestra Rita Moreno va a estar en la isla. Esta señora es única, es un milagro. Imagínate lo que ha logrado, Oscar, Grammy, Emmy y Tony …en los tiempos en que los latinos muy pocos hacíamos lo que hacemos ahora. Esta señora abrió puertas, abrió pasos y le enseñó al mundo lo que es ser talentosa, humana, ser humilde, sofisticada y borinqueña", sostuvo el actor desde Los Ángeles.

Ana Isabelle

“Uno de mis modelos a seguir es la gran Rita Moreno. He tenido la bendición de trabajar con ella. Cuando la vi en ‘West Side Story’ yo era apenas una niña y no podía creer que alguien que se ve como yo, que es puertorriqueña, esté en una película icónica. Con el paso de los años tuve la oportunidad de trabajar con ella junto a Steven Spielberg en ‘West Side Story’ y después tuve la oportunidad de rendirle tributo en Puerto Rico”, expresó la cantante y actriz puertorriqueña que regresó hace unos meses a su patria.

Suzette Bacó

“Agradecida siempre de las mujeres que abrieron puertas, que gracias a sus luchas tú y yo podemos estudiar, votar y que a través de sus legados, han permitido que nosotras construyamos el nuestro. Una de esas mujeres es Rita Moreno”, reveló la actriz.

María Conchita Alonso

“Rita Moreno es una institución para nosotros los latinos en cualquier parte del mundo. ¡Qué maravilla todo lo que ha hecho! Ha sido la única actriz hispana en ganarse un Oscar, Grammy, Tony, Emmy y Golden Globes, qué gran representación de esa mujer. Es una mujer buena, linda, simpática, cariñosa y sin ninguna ínfula. Es maravillosa y que lindo que esté en Puerto Rico", indicó la actriz y cantante internacional.

Los boletos para el encuentro de Moreno en su patria están disponibles en Ticketera, Ticket Center y en la boletería del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré.

“Diálogos Icónicos”, fue creado por AdVice Global y Producciones Tropical, para presentar una serie original de eventos con grandes figuras del arte y la cultura que comparta sus experiencias de vida mediante una conversación íntima e inspiradora.

¿Cual fue el consejo que le dió Rita Moreno los jóvenes actores?

¿Cual fue el consejo que le dió Rita Moreno los jóvenes actores?

La veterana actriz tendrá un conversatorio el 21 de agosto en la Sala Sinfónica Pablo Casals

Rita MorenoDanny RiveraDidi RomeroAna IsabelleSuzette BacóEsaí Morales
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
