Rita Moreno contará hasta sus “chismes” en “Diálogos Icónicos”

La entrada de la legendaria artista Rita Moreno, hoy, martes, al vestíbulo de la Sala Sinfónica Pablo Casals en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré fue con la proclamación: “No soy el Conejo”, en clara referencia a la estrella urbana Bad Bunny, mientras era fotografiada por los medios de comunicación.

Moreno ofreció hoy un pocillo de lo que será su debut en la primera edición del “Diálogos Icónicos” a celebrarse el jueves, 21 de agosto de 2025, a las 7:30 p.m. en la Sala Sinfónica Pablo Casals. La primera artista hispana y tercera persona en lograr el codiciado EGOT, un acrónimo que representa el haber ganado los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony adelantó varias de las vivencias que compartirá con el público que asista al conversatorio, el primero que realizará en español.

La actriz puertorriqueña, de 93 años, aseguró estar feliz por estar de regreso en su patria y poder narrar parte de las distintas etapas de su extensa vida, la que define entre luchas, triunfos, una niñez que atesora, actuaciones y algunos “chismes”.

Rita Moreno participó de la conferencia de prensa del evento. (Xavier Araújo)

“Esto es algo muy especial porque ya yo he hecho muchos en América, pero este es especial porque es muy personal, es serio, hay cuentos, hay chismes… con dos nombres Elvis (Presley) y Marlon Brando. Me encanta compartir con mis fanáticos y con el público. Hay muchas cosas que la gente no sabe sobre las luchas que viví. Tengo un montón de vida para compartir con mi público y en español. Lo más importante de esta charla es que la audiencia va a decir ‘esto no lo sabía de ella’“, reveló la actriz con emoción.

“Voy a compartir varios pedazos de mi vida, que para una mujer de habla española han sido muy importantes, en especial mis luchas. (Viví) una época que imposible para las mujeres, en especial para las latinas, porque no teníamos nada que nos recomendara. Fue una época dura y triste. Ellos no saben las luchas que viví”, reconoció Moreno, quien proyecta una vitalidad inquebrantable.

En esa misma línea confesó que le causa dolor recordar las batallas que tuvo que dar como mujer latina en Estados Unidos, es por ello que admitió que su vida pudiera verse como “un milagro”.

Del conversatorio, que será moderado por la actriz Cordelia González, compartió que abrirá su corazón tal cual y espera responder las preguntas de la audiencia.

De sus recuerdos de la isla, Moreno recordó que en su niñez entre Juncos y Humacao realizaba carreras de coquíes, iba a la quebrada con su madre y las mujeres de la comunidad a lavar ropa y luego la secaba y la planchaba en el sol.

“No rendirse nunca”

De sus experiencias sostuvo que muchas de ellas se pueden resumir con un “no rendirse nunca”, mensaje que envió a las nuevas generaciones.

La actriz contó que tiene una voz imaginaria que le susurra al oído: ‘te dije que no vas a tener éxito’, en referencia a las adversidades.

La actriz lamentó no poder asistir a la residencia “Yo no me quiero ir de aquí” de Bad Bunny. (Xavier Araújo)

“¿Saben lo qué hago con esa voz imaginaria?, le digo: ‘go to the room, Bitch’”, reveló Moreno entre risas.

Moreno dijo que estará varios días en la isla y lamentó no poder asistir a la residencia “Yo no me quiero ir de aquí” de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico, ya que tiene la agenda llena.

Sin embargo, aseguró que le profesa admiración por su gesta histórica, al igual que lo hace a otras figuras puertorriqueñas como lo son Lin Manuel Miranda y Héctor Lavoe.

“Lo admiro muchísimo. Me encanta lo que está haciendo porque lo hace por amor y eso me encanta”, puntualizó.

Los boletos para el encuentro están disponibles en Ticketera, Ticket Center y en la boletería del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré.