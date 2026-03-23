El musical “Chicago” abre una nueva función en Caguas
La producción tuvo un impecable regreso a la escena local y gran acogida del público
23 de marzo de 2026 - 3:35 PM
23 de marzo de 2026 - 3:35 PM
Tras un fin de semana de funciones completamente vendidas a capacidad en el Centro de Bellas Artes de Caguas, la Compañía TAC anunció la apertura de una nueva y cuarta función de "Chicago El Musical“.
La función será el próximo viernes, 27 de marzo de 2026.
El regreso de este icónico musical a Puerto Rico, luego de más de 20 años, ha provocado una respuesta extraordinaria del público, consolidándose como uno de los eventos teatrales más importantes del año. Ante la alta demanda y el entusiasmo del público, la producción decidió habilitar esta función adicional como la última oportunidad para disfrutar del espectáculo en esta temporada.
Producido y dirigido por Félix José Colón Rolón para Taller Artístico de Caguas (TAC), este famoso musical volvió a las tablas locales con una puesta escénica impecable.
Montaje, actuaciones, música, bailes, vestuario, maquillaje, escenografía e iluminación armonizaron perfectamente, ofreciéndole a la audiencia una producción de gran calidad artística.
Denise Quiñones como “Velma Kelly” y Didi Romero como “Roxie Hart” se apoderan del espacio con su dominante presencia, natural picardía y fuerza vocal extraordinaria. El acompañamiento en vivo de la orquesta dirigida por el maestro Ángel “Cucco” Peña eleva cada interpretación, logrando suavizar o acentuar cada línea de los personajes.
Marian Pabón es audaz y chispeante como “Mama Morton”; Víctor Santiago sostiene su versatilidad escénica con una fabulosa interpretación del abogado “Billy Flynn”; Luis Ponce consigue conmover como “Amos Hart” y Julián Gilormini es un espectáculo en sí mismo como “Mary Sunshine”.
En la dirección y producción figura Colón, la regiduría de Jynelly Rosario, coreografías de Danny Lugo, diseño de imagen de Bryan Villarini y vestuario a cargo de Sanel Rivera y Lisa Thon.
“La respuesta del público ha sido simplemente extraordinaria. Esta nueva función es nuestra manera de agradecerles y así abrir otra oportunidad para quienes no lograron conseguir boletos. Chicago El Musical regresó con fuerza y con un equipo que lo está dejando todo en escena”, expresó Colón, director y productor de la puesta en declaraciones escritas.
Los boletos para esta nueva función estarán disponibles desde mañana, martes, a través de Ticketera y en la boletería de Bellas Artes de Caguas.
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