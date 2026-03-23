El musical “Chicago” abre una nueva función en Caguas

Tras un fin de semana de funciones completamente vendidas a capacidad en el Centro de Bellas Artes de Caguas, la Compañía TAC anunció la apertura de una nueva y cuarta función de "Chicago El Musical“.

La función será el próximo viernes, 27 de marzo de 2026.

El regreso de este icónico musical a Puerto Rico, luego de más de 20 años, ha provocado una respuesta extraordinaria del público, consolidándose como uno de los eventos teatrales más importantes del año. Ante la alta demanda y el entusiasmo del público, la producción decidió habilitar esta función adicional como la última oportunidad para disfrutar del espectáculo en esta temporada.

Producido y dirigido por Félix José Colón Rolón para Taller Artístico de Caguas (TAC), este famoso musical volvió a las tablas locales con una puesta escénica impecable.

Montaje, actuaciones, música, bailes, vestuario, maquillaje, escenografía e iluminación armonizaron perfectamente, ofreciéndole a la audiencia una producción de gran calidad artística.

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1 / 10 | El musical "Chicago" estrena a casa llena en Caguas. "Chicago El Musical" debutó anoche ante sala llena en el Centro de Bellas Artes de Caguas, marcando la primera de tres funciones completamente vendidas este fin de semana. - Suministrada 1 / 10 El musical "Chicago" estrena a casa llena en Caguas "Chicago El Musical" debutó anoche ante sala llena en el Centro de Bellas Artes de Caguas, marcando la primera de tres funciones completamente vendidas este fin de semana. Suministrada Compartir

Denise Quiñones como “Velma Kelly” y Didi Romero como “Roxie Hart” se apoderan del espacio con su dominante presencia, natural picardía y fuerza vocal extraordinaria. El acompañamiento en vivo de la orquesta dirigida por el maestro Ángel “Cucco” Peña eleva cada interpretación, logrando suavizar o acentuar cada línea de los personajes.

Marian Pabón es audaz y chispeante como “Mama Morton”; Víctor Santiago sostiene su versatilidad escénica con una fabulosa interpretación del abogado “Billy Flynn”; Luis Ponce consigue conmover como “Amos Hart” y Julián Gilormini es un espectáculo en sí mismo como “Mary Sunshine”.

En la dirección y producción figura Colón, la regiduría de Jynelly Rosario, coreografías de Danny Lugo, diseño de imagen de Bryan Villarini y vestuario a cargo de Sanel Rivera y Lisa Thon.

“La respuesta del público ha sido simplemente extraordinaria. Esta nueva función es nuestra manera de agradecerles y así abrir otra oportunidad para quienes no lograron conseguir boletos. Chicago El Musical regresó con fuerza y con un equipo que lo está dejando todo en escena”, expresó Colón, director y productor de la puesta en declaraciones escritas.