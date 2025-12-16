El musical “Chicago” vuelve a Puerto Rico 22 años después con grandes estrellas boricuas

Los amantes del teatro musical de Broadway tendrán una nueva oportunidad en la isla de apreciar una de las obras más populares de las pasadas décadas. Esto se debe a que, luego de haberse presentado por última vez hace 22 años en los teatros puertorriqueños, el galardonado musical “Chicago” regresará el próximo mes de marzo de 2026 al Centro de Bellas Artes de Caguas.

En una producción de Taller Artístico Caguas y su Compañía TAC, esta popular obra contará con un elenco de importantes actores incluyendo a Denise Quiñones, Didi Romero, Marian Pabón, Victor Santiago, Luis Ponce y Julián Gilormini, entre otros, quienes compartirán tarima con un cuerpo de baile de 20 personas, incluyendo a Zashely Alicea, actual Miss Puerto Rico Universe.

“Siempre soñamos con traer ‘Chicago’ a Puerto Rico y ahora, luego de dos años trabajando duro con un equipo de primera, se nos hace posible cumplir este sueño”, indicó Felix José Colón, director y productor de este musical que subirá a escena el 20, 21 y 22 de marzo de 2026. “En esta ocasión, el musical será totalmente en español, pero con una adaptación moderna. Así que, estamos demasiado emocionados de presentar Chicago en el Centro de Bellas Artes de Caguas”.

PUBLICIDAD

Para muchos de los actores en la puesta, es un regreso a los musicales, como es el caso de la actriz Marian Pabón, quien llevaba varios años sin participar de una puesta en escena como esta. “Estoy feliz, porque estoy haciendo lo que me gusta hacer, que son musicales. A veces a la gente se olvida que siempre he hecho musicales y eso fue lo que estudié y tener la oportunidad de trabajar con un elenco de actores a quien amo y adoro es un privilegio para mí”, señaló la artista, quien actuó en “Chicago” la última vez que se presentó en la isla. “Afortunadamente, en esta obra todo el mundo se bota en escenario porque es una en el que todos somos uno. Eso es lo bonito que tiene ‘Chicago’. Además, vuelvo a hacer este musical con un personaje diferente, en otro momento de mi vida, por lo que voy a disfrutarlo mucho”.

Las dos figuras centrales de la trama serán interpretadas por Denise Quiñones y Didi Romero, dos actrices que han destacado en musicales en los pasados años. En el caso de Quiñones, interpretó hace unos años a Gloria Estefan en el musical “On Your Feet!”. “Estoy sumamente emocionada y estoy que no me lo creo todavía. Incluso, estoy aquí viéndole las caras a todas estas personas con las que he trabajado y con los nuevos, y es algo increíble”, comentó Quiñones, quien ganó el concurso de belleza Miss Universe en 2001. “En mi caso, trabajé en este musical en 2011 en la República Dominicana, y poder volver a interpretar al personaje de Velma Kelly, pero ahora con otra mentalidad y en otro momento de mi vida y desarrollo personal, sé que lo voy a disfrutar muchísimo, sobre todo porque este es un personaje fuerte y con muchos matices”.

PUBLICIDAD

Esta producción reúne a más de 20 actores, cantantes y bailarines del patio en escena, junto a un equipo creativo de primera categoría liderado por Hilda Ramos como asesora vocal, Fefa Mercado como ‘vocal coach’, Danny Lugo como coreógrafo, el maestro Cucco Peña como director de orquesta y Bryan Villarini como diseñador de imagen.

Por otro lado, para la joven y talentosa actriz Didi Romero, esta es una nueva oportunidad de mostrar su talento ante el público local, luego de haber brillado recientemente en “Rock of Ages”. “Me siento sumamente agradecida de volver a casa y de hacer musicales, que es lo más que nos gusta hacer. En Puerto Rico hay demasiado talento y potencial, que se compara al que hay en Broadway. La única diferencia que tiene es allá hay más dinero, eso es todo”, comentó Romero, quien protagonizó la serie de Disney “Gina Yei” y quien interpreta el personaje de Roxie Hart. “No es todos los días que vives de tu pasión y de tu trabajo, así que estoy muy agradecida por esta oportunidad que me están dando”.