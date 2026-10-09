El nombre de Ernesto Concepción vive en una nueva sala teatral de Nueva York

El nombre del actor, director y productor Ernesto Concepción, un destacado teatristas de Puerto Rico, engalana ahora una nueva sala de teatro recién inaugurada en Nueva York.

El “Ernesto Concepción Studio Theatre” es una sala experimental con capacidad para 50 espectadores, dentro de las nuevas instalaciones del People’s Theater: Centro Cultural Inmigrante, que incluye además un teatro principal flexible de hasta 208 butacas, cinco salones para ensayos y espacio para exhibiciones de arte. El actor Ernesto Concepción, hijo, se unió al compositor y director Lin-Manuel Miranda, creador de los musicales “Hamilton” e “In The Heights” (y sobrino nieto de Concepción) y a su padre Luis, quienes trabajaron con muchas otras personas para convertir el sueño de este teatro en realidad, para el corte de cinta.

Una sala experimental con capacidad para 50 personas lleva el nombre del actor, director y productor, Ernesto Concepción. (Suministrada)

“Para mí y para mi familia es un honor que este espacio sea dedicado a mi tío abuelo, un extraordinario artista y defensor de los artistas y de las artes. Es una alegría que su nombre y su legado sigan vivos, y que más personas se inspiren con su historia y su trabajo”, dijo Lin-Manuel.

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Nacido en Vega Alta, en 1943, Concepción fue presidente del Colegio de Actores de Puerto Rico y trabajó en más de 250 obras teatrales como actor, director y/o productor en la isla, Estados Unidos, América Latina y España. Ganador en su época de los más prestigiosos premios del espectáculo puertorriqueño, trabajó además en cine y television, incluyendo telenovelas puertorriqueñas. Se graduó con un bachillerato en humanidades de la UPR y una meaestría en educación teatral de la Universidad de Nueva York (NYU), con concentración en teatro musical. Falleció por condiciones de salud el 30 de agosto de 1999. Fue esposo de la actriz Elsie Moreau. Su hijo Ernesto ha forjado una sólida carrera como actor.

El People’s Theater está ubicado en el edificio 416 de la calle 206 oeste, entre los vecindarios Washington Heights e Inwood. Con 19,000 pies cuadrados, es el primer centro de teatro independiente en el Alto Manhattan. Construido a un costo de $40 millones, es parte de un complejo mixto de apartamentos y comercios, donde antes se encontraba un supermercado con estacionamiento.

La ceremonia de inauguración fue el pasado 19 de septiembre, en celebración también al Mes de la Hispanidad. Además de Ernesto hijo, Lin-Manuel y Luis, otros familiares presentes incluyeron a la Dra. Luz Towns-Miranda y Miguel Towns.