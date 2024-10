El periodista Álex Grijelmo explica cómo los silencios manipulan nuestra percepción de la realidad

A lo largo de sus décadas como periodista, Álex Grijelmo desarrolló un interés particular en un tema que, bajo circunstancias tradicionales, sería el horror de cualquier persona en la profesión: el silencio. Pero es importante contextualizar. El silencio al que Grijelmo se sintió llamado y al que ha dedicado varios años de estudio no es el que se produce en medio de una conversación incómoda, si no, al silencio de la omisión.