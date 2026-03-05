Estas son las actividades del aniversario 123 de la UPR de Río Piedras

El Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico está de celebración en grande por sus 123 aniversario.

La programación para este mes de marzo incluye eventos académicos, artísticos, culturales y comunitarios dirigidos a toda la comunidad universitaria y al público en general.

“Al conmemorar la fundación de la Universidad de Puerto Rico-Recinto de Río Piedras, celebramos una historia que es inseparable de la historia intelectual, cultural y democrática de nuestro país”, dijo la doctora Angélica Varela Llavona, rectora del recinto riopedrense.

“Desde su origen, este campus ha sido un espacio de pensamiento crítico, de creación de conocimiento y de formación de generaciones que han contribuido decisivamente al desarrollo de Puerto Rico”.

“A lo largo de todos estos años nuestra institución ha sabido renovarse frente a los desafíos de cada época, manteniendo siempre su compromiso con la excelencia académica, la investigación rigurosa y el servicio al país. Hoy, más que nunca, el Recinto de Río Piedras reafirma su misión de ser un lugar donde se cultivan las ideas, se forman ciudadanos y ciudadanas comprometidos con la justicia social y se impulsa la innovación que necesita nuestra sociedad. Celebrar este aniversario es también reconocer la dedicación de nuestra comunidad universitaria y renovar, juntos, el compromiso de fortalecer y preservar la universidad pública de Puerto Rico”, añadió en declaraciones escritas.

“Los 123 años del Recinto de Río Piedras representan una de las trayectorias académicas más influyentes de nuestra universidad pública. Desde este recinto se han formado generaciones de profesionales, investigadores y líderes que han contribuido al desarrollo del conocimiento y la vida cultural de nuestra sociedad. Celebrar este aniversario es reconocer ese legado y reafirmar el compromiso de la Universidad de Puerto Rico con la formación académica, la investigación y el servicio”, expresó la presidenta de la Universidad de Puerto Rico, la doctora Zayira Jordán Conde.

Las actividades comienzan el sábado, 7 de marzo a las 8:00 a.m. con el XIII Encuentro de Bandas de Concierto de las Escuelas Laboratorios de la UPR, que se celebrará en el Anfiteatro #1 de la Facultad de Estudios Generales.

El miércoles, 11 de marzo se llevará a cabo la Ceremonia de Distinciones Académicas en el Teatro UPR en dos funciones, 9:00 a.m. y 1:30 p.m.

Congresos y encuentros académicos

El 11 y 12 de marzo se celebrará el segundo Congreso Puertorriqueño de Investigación y Estudios sobre Videojuegos: Neurociencia, Inmersión y Experiencias Lúdicas en la Facultad de Ciencias Sociales.

Del 16 al 20 de marzo, el recinto será sede de la Cumbre Internacional de Afrodescendencia: Humanismos negros, somos raíz y futuro, con actividades en los anfiteatros 1 al 4 de la Facultad de Estudios Generales.

Y del 24 al 26 de marzo, se llevará a cabo el 5to Simposio Jóvenes Investigadores en Historia, en modalidad híbrida, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., organizado por el CRiiAS, el Centro de Recursos para la investigación interdisciplinaria y aprendizaje subgraduado.

Teatro y artes escénicas

Del 18 al 20 de marzo, se presentará la obra “El Pequeño Poni” en el Teatro UPR. Posteriormente, los días 25 y 26 de marzo, subirá a escena la obra “Laundromat”.

Ambas producciones son gratuitas, pero requieren recoger el boleto previamente en el Teatro. Cada función contará con un cupo limitado de 200 espacios. Más información disponible en Instagram @teatroupr.

El viernes, 27 de marzo a las 10:00 a.m., se celebrará el Día Mundial del Teatro en el vestíbulo del Teatro UPR. Esta actividad no requiere boleto.

Ferias y actividades comunitarias

El miércoles, 25 de marzo se realizará la Feria de Empleo en el Centro Universitario, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., así como la Feria de Nutrición en el vestíbulo de la Facultad a la 1:00 p.m.

La Unidad de Eventos, adscrita al Decanato de Estudiantes, invita a toda la comunidad universitaria a celebrar el Cumpleaños #123 de la IUPI el jueves, 12 de marzo de 2026, de 11:30 a.m. a 1:00 p.m. en el Centro Universitario.

El evento contará con la participación musical de la Tuna UPR y el Coro UPR, la visita de las mascotas institucionales y la distribución de cupcakes para las primeras 400 personas. Se exhorta a los asistentes a vestir de rojo para la tradicional foto grupal.