Asignan $896,000 para realizar mejoras al Complejo Deportivo de la UPR en Río Piedras

La presidenta de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Zayira Jordán Conde, autorizó transferir $896,000 para reemplazar el sistema de filtración de las piscinas del Complejo Deportivo del Recinto de Río Piedras.

En un comunicado de prensa, Jordán Conde indicó que la “acción urgente” está dirigida a atender las necesidades críticas en la infraestructura del campus.

La decisión se tomó tras una evaluación técnica que determinó que el sistema de filtración está en estado crítico, lo que exige acción inmediata para restablecer los servicios académicos, deportivos e institucionales que dependen de estas instalaciones.

En ese contexto, Jordán Conde explicó que la Administración Central tomó medidas para atender con responsabilidad situaciones que por años no recibieron la atención necesaria del recinto en términos de mantenimiento e inversión en infraestructura.

“Cuando se identifican condiciones críticas que afectan instalaciones universitarias, nuestra responsabilidad es actuar con determinación. Por eso hemos autorizado la transferencia de fondos para atender de manera inmediata esta situación y asegurar que el complejo deportivo pueda continuar sirviendo a nuestra comunidad universitaria”, expresó Jordán Conde.

Los fondos forman parte de los proyectos de Capital Expenditure (CapEx) del Plan Fiscal de la UPR y serán transferidos desde una asignación destinada al manejo de emergencias en la planta física institucional.

Según la presidenta de la UPR, esta asignación permitirá reemplazar el sistema de filtración de las piscinas del complejo, instalaciones que apoyan el componente académico de varios programas y sirven además para actividades deportivas y comunitarias.

A tales fines, Jordán Conde adelantó que la Administración Central continuará tomando decisiones para atender rezagos históricos en la infraestructura universitaria y garantizar que los recintos cuenten con condiciones adecuadas para su funcionamiento.

“La UPR está comprometida con atender los retos de infraestructura que enfrenta el sistema. Nuestro enfoque es actuar con responsabilidad administrativa y priorizar los recursos donde las condiciones lo requieren con mayor urgencia”, puntualizó.

El mal estado del Complejo Deportivo del recinto riopedrense es uno de múltiples problemas de infraestructura que han denunciado diversos sectores de la comunidad universitaria por años. La rectora de Río Piedras, Angélica Varela Llavona, reclamó a finales de febrero la asignación de, al menos, $12.5 millones anuales para el mantenimiento adecuado a los casi 5 millones de pies cuadrados de salones, oficinas, laboratorios y espacios comunes que componen el campus. En el presupuesto vigente, recibieron una asignación de $2.4 millones para el mantenimiento de la planta física, lo que incluye las dos escuelas laboratorio.