NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asignan $896,000 para realizar mejoras al Complejo Deportivo de la UPR en Río Piedras

La presidenta de la institución pública, Zayira Jordán Conde, autorizó la transferencia de los fondos

5 de marzo de 2026 - 8:44 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde. (Pablo Martínez Rodríguez)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La presidenta de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Zayira Jordán Conde, autorizó transferir $896,000 para reemplazar el sistema de filtración de las piscinas del Complejo Deportivo del Recinto de Río Piedras.

En un comunicado de prensa, Jordán Conde indicó que la “acción urgente” está dirigida a atender las necesidades críticas en la infraestructura del campus.

La decisión se tomó tras una evaluación técnica que determinó que el sistema de filtración está en estado crítico, lo que exige acción inmediata para restablecer los servicios académicos, deportivos e institucionales que dependen de estas instalaciones.

En ese contexto, Jordán Conde explicó que la Administración Central tomó medidas para atender con responsabilidad situaciones que por años no recibieron la atención necesaria del recinto en términos de mantenimiento e inversión en infraestructura.

“Cuando se identifican condiciones críticas que afectan instalaciones universitarias, nuestra responsabilidad es actuar con determinación. Por eso hemos autorizado la transferencia de fondos para atender de manera inmediata esta situación y asegurar que el complejo deportivo pueda continuar sirviendo a nuestra comunidad universitaria”, expresó Jordán Conde.

La pista de atletismo necesita mantenimiento estructural.El deterioro visible en las instalaciones deportivas motivó una resolución que declara el complejo en estado de emergencia.La renovación de la pista figura entre los proyectos pendientes de infraestructura.
1 / 15 | En imágenes: el deterioro del complejo deportivo de la UPR-Río Piedras. La pista de atletismo necesita mantenimiento estructural. - Xavier Araújo

Los fondos forman parte de los proyectos de Capital Expenditure (CapEx) del Plan Fiscal de la UPR y serán transferidos desde una asignación destinada al manejo de emergencias en la planta física institucional.

Según la presidenta de la UPR, esta asignación permitirá reemplazar el sistema de filtración de las piscinas del complejo, instalaciones que apoyan el componente académico de varios programas y sirven además para actividades deportivas y comunitarias.

A tales fines, Jordán Conde adelantó que la Administración Central continuará tomando decisiones para atender rezagos históricos en la infraestructura universitaria y garantizar que los recintos cuenten con condiciones adecuadas para su funcionamiento.

“La UPR está comprometida con atender los retos de infraestructura que enfrenta el sistema. Nuestro enfoque es actuar con responsabilidad administrativa y priorizar los recursos donde las condiciones lo requieren con mayor urgencia”, puntualizó.

El recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico cuenta con dos edificios de residencias estudiantiles: ResiCampus y Torre Norte.Los planes de la administración universitaria eran que la residencia dentro del campus, conocida como ResiCampus, fuera reinaugurada en diciembre de 2025, tras más de cinco años cerrada.Imagen de Torre Norte, tomada en septiembre de 2006, con motivo de su 35 aniversario.
1 / 13 | Cerradas hace años: así lucen las residencias estudiantiles de la UPR en Río Piedras. El recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico cuenta con dos edificios de residencias estudiantiles: ResiCampus y Torre Norte. - Pablo Martínez Rodríguez

El mal estado del Complejo Deportivo del recinto riopedrense es uno de múltiples problemas de infraestructura que han denunciado diversos sectores de la comunidad universitaria por años. La rectora de Río Piedras, Angélica Varela Llavona, reclamó a finales de febrero la asignación de, al menos, $12.5 millones anuales para el mantenimiento adecuado a los casi 5 millones de pies cuadrados de salones, oficinas, laboratorios y espacios comunes que componen el campus. En el presupuesto vigente, recibieron una asignación de $2.4 millones para el mantenimiento de la planta física, lo que incluye las dos escuelas laboratorio.

El recinto tiene en agenda el diseño de una nueva subestación, cuyo costo estimado alcanzaría los $25 millones. No obstante, carecen de los fondos. Todos los proyectos de mejoras permanentes se manejan, presupuestariamente, desde la presidencia de la UPR.

Tags
Breaking NewsUPRRío PiedrasZayira Jordán CondeEducación
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
