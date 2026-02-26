Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Enfocada” Zayira Jordán Conde ante reclamos para sacarla de la presidencia de la UPR

Mientras, el presidente de la Junta de Gobierno dio “por recibida” una invitación a reunión de la Junta Universitaria

26 de febrero de 2026 - 3:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Zayira Jordán Conde ocupa la presidencia de la UPR desde el pasado 1 de julio. (Carlos Rivera Giusti)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

“Sigo enfocada en hacer mi trabajo y en el compromiso que tengo con la Universidad de Puerto Rico. Es todo”.

De esta forma, la presidenta de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Zayira Jordán Conde, reaccionó este jueves a los señalamientos que, por las pasadas semanas, diversos sectores de la comunidad universitaria han realizado en contra de su gestión, provocando que los Senados Académicos de, al menos, nueve recintos y la Junta Universitaria le hayan retirado la confianza.

Sus expresiones se dieron al finalizar una reunión ordinaria de la Junta de Gobierno de la UPR, luego que el representante estudiantil Benjamín Rivera le preguntara sobre las certificaciones aprobadas por varios cuerpos universitarios.

Jordán Conde no se había expresado públicamente sobre los reclamos que han surgido desde los recintos después que la Junta de Gobierno, en enero, derrotara una moción para destituirla.

A su vez, el presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Dalmau Santana, dio “por recibida” una certificación aprobada por la Junta Universitaria para que él asista, la semana que viene, a la próxima reunión del organismo asesor, que cuenta con representación de los 11 recintos, y otra para que reconsideren la destitución de la presidenta.

“Ese canal de comunicación queda abierto, independientemente de que damos por recibida la certificación”, apuntó Dalmau Santana, al indicar que la resolución se atendería “de acuerdo a lo establecido en los Artículos 3, 5 y 6” de la Ley 1 de la UPR de 1966. Estos son amplios artículos que detallan la composición y las funciones de la Junta de Gobierno, la presidencia y la Junta Universitaria de la UPR.

La respuesta generó confusión en el cuerpo rector, dado que Dalmau Santana no respondió directamente si acudiría o no la reunión del 4 de marzo.

“Se da por recibido, gracias por participar”, comentó el representante claustral Rafael Méndez Tejeda, al interpretar la postura de Dalmau Santana.

Miembros de la Junta Universitaria reiteraron esta semana su petición para que la Junta de Gobierno reconsidere su determinación de no destituir a Jordán Conde, ante lo que consideran un “deterioro” en la administración del sistema universitario.

“La Universidad de Puerto Rico atraviesa un momento decisivo que exige liderazgo inclusivo, apertura al diálogo y respeto irrestricto a los principios democráticos que rigen nuestra institución. Ignorar el sentir ampliamente expresado por los cuerpos representativos sería desatender la esencia misma de la gobernanza universitaria compartida”, expresaron los representantes claustrales y estudiantiles ante la Junta Universitaria, en una carta dirigida a la Junta de Gobierno, con fecha del 24 de febrero.

La Junta Universitaria retiró su confianza a la presidenta del sistema, en una reunión ordinaria el 4 de febrero, por lo que consideran ha sido su “reiterado incumplimiento de deberes institucionales”.

Los representantes estudiantiles y claustrales destacaron que varios Senados Académicos, entre ellos Río Piedras y Mayagüez, han expresado su rechazo a la gestión de Jordán Conde.

El Sindicato de Trabajadores de la UPR, por voz de su presidente, David Muñoz, también exigió el miércoles a la Junta de Gobierno “atención inmediata al crítico ambiente que permea en la institución dado el deficiente desempeño” de Jordán Conde.

Reconocen entrega de datos

En su informe ante la Junta de Gobierno, Jordán Conde resaltó la entrega del estado financiero auditado de la UPR previo a la fecha límite del 31 de marzo.

“Alcanzamos uno de los hitos más importantes de la pasada década: la emisión de los estados financieros auditados del año fiscal 2025, en tiempo récord, sin señalamientos de incertidumbre operacional”, expresó.

Integrantes de la Junta de Gobierno celebraron el logro, ya que, por años, la UPR tuvo retrasos en la entrega de los estados financieros. En 2017, el Departamento de Educación federal exigió a la UPR entregar los estados financieros auditados que tenían atrasados desde 2015 como requisito para mantener su elegibilidad para recibir fondos federales, entre los que se incluía la beca Pell.

La directora de Finanzas de la UPR, Laura Ortiz Ramos, reconoció que han identificado situaciones que se deben corregir en el Recinto de Ciencias Médicas para poder completar con más agilidad los estados financieros, pero señaló que hay un plan para atenderlo en o antes de mayo.

Dalmau Santana resaltó, en tanto, que el estado financiero plasma una reducción de $237 millones en el déficit estructural de la UPR, atribuido, en parte, al aumento en el rendimiento de los activos del Plan de Retiro.

La reunión ordinaria de la Junta de Gobierno de este jueves fue la primera a la que asistió Vanessa Santo Domingo, ex comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, como nueva integrante del cuerpo rector.

iconReferencia
Ley de la Universidad de Puerto Rico de 1966
Por: Gobierno de Puerto Rico
