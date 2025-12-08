Exitosa la cuarta edición de La Feria Bacardí en Cataño

La cuarta edición de La Feria en Cataño presentada por Bacardí concluyó este fin de semana tras recibir a miles de visitantes que acudieron al Frente Marítimo de Cataño para disfrutar del inicio oficial de la temporada navideña.

El evento se destacó por su ambiente festivo, su diversa oferta cultural y la participación de talentosos artistas, trovadores y artesanos puertorriqueños.

Durante ambos días, el público tuvo acceso a un mercado artesanal, exhibiciones culturales y una selección de comida típica preparada por comerciantes y restaurantes locales, quienes reportaron una excelente acogida por parte de los asistentes.

El programa musical del sábado abrió al mediodía con el Ballet Folclórico Areyto, seguido por una secuencia de presentaciones que animaron la tarde y la noche con artistas como Christian Alicea, Plenaleao, Algarete, Rabanes, Pherreo, Jovaan y Yan Block.

Hoy domingo, la Competencia de Trovadores Pico a Pico atrajo a cientos de aficionados de la música típica, dando paso a espectáculos de Plena Libre, Gerardo Rivas, quien presentó un tributo a El Gran Combo de Puerto Rico, con motivo del fallecimiento de Rafael Ithier. Así mismo se presentó como La Tribu de Abrante, Grupo Manía y un cierre lleno de energía con la emblemática Sonora Ponceña.

“Cada año La Feria en Cataño reafirma su valor como un espacio donde nuestra gente puede celebrar sus tradiciones con alegría. Ver a tantas personas disfrutar juntas nos llena de satisfacción. Para Bacardí es importante apoyar iniciativas que promuevan la cultura y la identidad puertorriqueña”, expresó gerente de marca de Bacardí en Puerto Rico, Sofía Montañez.